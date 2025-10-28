Il 2027 segnerà una data simbolica per Apple, i 20 anni dal lancio del primo iPhone; come spesso accade per le ricorrenze particolarmente iconiche, l’azienda di Cupertino starebbe preparando un modello celebrativo con novità hardware più importanti del solito. Tra queste, secondo un nuovo leak, potrebbe esserci un sensore fotografico completamente rinnovato, basato sulla tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), già in fase di sviluppo interno da diverso tempo.

Cosa cambierebbe rispetto agli attuali iPhone con il nuovo sensore fotografico LOFIC

La tecnologia LOFIC rappresenta un’evoluzione diretta degli attuali sensori CMOS e interviene in un punto critico della fotografia mobile: la gestione della luce catturata da ogni singolo pixel. In condizioni di forte luminosità, i tradizionali fotodiodi saturano rapidamente, portando alla perdita di dettaglio nelle alte luci; con LOFIC invece, l’eccesso di carica viene messo da parte in un condensatore integrato nello stesso pixel, aumentando la quantità di informazioni conservate in una singola esposizione.

Tradotto in termini pratici, ciò significa più dettaglio nelle zone molto luminose senza bruciature o clipping, migliori prestazioni al buio con una gestione più naturale delle ombre, una gamma dinamica molto più ampia, fino a un valore teorico di 20 stop (contro i circa 13 stop dell’attuale generazione).

In altre parole, lo smartphone riuscirebbe a catturare, in un singolo scatto, ciò che oggi richiede più esposizioni combinate via HDR; un vantaggio anche per i video, dove l’HDR tradizionale è più complesso da gestire senza ghosting o artefatti dovuti al movimento.

Interessante notare che i sensori LOFIC non sarebbero un’esclusiva assoluta, anche produttori cinesi come HUAWEI e Xiaomi starebbero preparando l’adozione della stessa tecnologia nei propri flagship. La grande incognita riguarda Samsung, secondo il report il colosso coreano non avrebbe ancora una roadmap definita per LOFIC, nonostante stia lavorando a un proprio sensore da vendere proprio ad Apple (che storicamente si affida a Sony).

Un ulteriore elemento strategico riguarda il fatto che Apple, a quanto pare, starebbe già sviluppando un sensore interno proprietario, di cui un primo prototipo sarebbe stato completato lo scorso agosto; questo rafforzerebbe il controllo verticale sull’intero comparto fotografico, riducendo dipendenze esterne.

La scelta dell’anniversario non sarebbe casuale, un sensore di nuova generazione destinato al modello celebrativo del ventesimo iPhone sarebbe un segnale forte sia a livello simbolico che di comunicazione; non una semplice interazione annuale, ma una netta discontinuità tecnica, destinata a marcare un nuovo ciclo evolutivo, soprattutto sul fronte imaging (oggi centrale nell’esperienza d’uso di qualsiasi smartphone premium).

Considerando che LOFIC migliorerebbe fotografia e videografia con un unico singolo scatto nativamente dinamico, questo upgrade potrebbe essere percepito dagli utenti come un cambiamento tangibile, non semplicemente numerico o incrementale.

Trattandosi ancora di rumor è ovviamente presto per parlare di conferme ufficiali, tuttavia la convergenza delle indiscrezioni (sviluppo interno del sensore, tempistica del prototipo, introduzione prevista proprio nel 2027) lascia pensare che questo upgrade fotografico sia altamente plausibile, soprattutto in ottica modello anniversario.

Agli utenti interessati non resta che attendere, se le anticipazioni saranno confermate potremmo trovarci davanti al più grande salto qualitativo nel comparto fotografico di iPhone dal passaggio ai sensori ProRAW e alle lenti periscopiche.