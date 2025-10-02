Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con la presentazione ufficiale del GameBoy in versione LEGO, disponibile dal 1 ottobre nei principali mercati di tutto il mondo. Fin dal suo annuncio, è venuto naturale pensare alle possibili modifiche che avrebbero dato vita ad una vera e propria console funzionante, e il sogno di molti si è avverato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

GameBoy in versione LEGO: la mod che “dà vita” alla console

In Australia, una ragazza designer conosciuta sul web con il nickname Natalie the Nerd sarebbe già riuscita nella sorprendente impresa di trasformare il GameBoy di LEGO in una versione che funziona e si accende per davvero, come la storica console Nintendo lanciata alla fine degli anni ’80, rendendolo giocabile a tutti gli effetti.

A fare la differenza in questo caso sarebbe la tipologia di mod utilizzata per quest’impresa: non si tratta infatti di un Raspberry Pi o emulatori simili, ma di un vero e proprio chip dell’originale Game Boy (saldato su una scheda madre appositamente costruita dalla stessa Natalie the Nerd) che riproduce cartucce originali e compatibili con la console, come Pokémon Rosso, Tetris e tanti altri ancora.

Tra le principali criticità riscontrate dalla ragazza australiana ci sarebbe il kit del display, il quale avrebbe richiesto la rimozione di alcuni mattoncini del set LEGO originale per la sua corretta installazione, e la conseguente scelta di una versione con schermo LCD leggermente ridotto di dimensioni.

I lavori sulla versione modificata del GameBoy in versione LEGO non sono però ancora completati: Natalie the Nerd starebbe infatti lavorando all’installazione dei tasti sul circuito stampato. Già completata invece l’installazione della porta USB-C, che permette alla console di essere alimentata senza problemi.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo rivivendo le emozioni di generazioni videoludiche passate, vi ricordiamo che il GameBoy in versione LEGO è disponibile sul sito ufficiale della compagnia, ad un prezzo suggerito di 59,99 euro.

