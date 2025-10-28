Stando alle ultime anticipazioni riportate da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe in programma per il prossimo anno un’importante novità per il suo servizio di mappe e possiamo anticipare che probabilmente saranno in tanti gli utenti che non la apprezzeranno.

Stando al giornalista, infatti, nel 2026 il colosso di Cupertino potrebbe introdurre in Apple Maps un sistema di pubblicità, studiato per avere effetti anche sui risultati delle ricerche.

Apple Maps potrebbe introdurre la pubblicità

Secondo quanto è stato riferito da Gurman, invece di mostrare le località cercate in ordine di prossimità o di pertinenza, in virtù del nuovo sistema Apple Maps si baserà su un criterio molto differente, in quanto consentirà alle aziende di pagare per far comparire i propri nomi in cima all’elenco.

A dire del giornalista, questa iniziativa fa parte di un piano più ampio di Apple per aumentare la pubblicità su iOS ed è probabile che l’azienda sfrutterà l’intelligenza artificiale per garantire che i risultati sponsorizzati siano effettivamente pertinenti per gli utenti.

Sempre Gurman sostiene di avere appreso che la nuova versione di Apple Maps potrà contare su un’interfaccia migliore di quella offerta da Google e dalle altre aziende che hanno propri servizi di mappatura e sarà interessante scoprire quali cambiamenti il colosso di Cupertino apporterà a un’applicazione che è già molto stabile ed apprezzata.

Resta da capire quale potrebbe essere la reazione degli utenti iPhone di fronte ad una modifica di questo tipo, soprattutto se si considera che già in tanti hanno difficoltà a trovare attività commerciali all’interno di Apple Maps.

In sostanza, il rischio per il colosso di Cupertino è quello di generare nuovo malcontento tra i suoi utenti.