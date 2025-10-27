Chi utilizza quotidianamente, soprattutto per rilassarsi, gli auricolari wireless sa bene come sia frequente addormentarsi con un podcast in sottofondo o una playlist di musica rilassante. In questi casi, la riproduzione continua anche dopo l’addormentamento, con effetti sul consumo della batteria e sull’avanzamento di brani, podcast o video, spesso senza che chi ascolta se ne accorga. Ora Apple ha deciso di intervenire su questa situazione, introducendo una nuova funzione pensata per migliorare l’esperienza d’ascolto proprio in quei momenti di passaggio verso il sonno.

Funzionamento e vantaggi di questa funzionalità

Con l’ultimo aggiornamento del firmware, Apple ha introdotto una nuova funzione per le AirPods. Quando vengono collegate a un iPhone aggiornato a iOS 26, le cuffie sono ora in grado di rilevare se l’utente si è addormentato. In quel caso, la riproduzione audio viene interrotta automaticamente, consentendo all’ascoltatore di riprendere il contenuto in un secondo momento, senza fastidi o avanzamenti indesiderati.

La funzione, pensata per chi utilizza gli auricolari per addormentarsi con la musica, i podcast o i rumori ambientali, va attivata manualmente nelle impostazioni dello smartphone. L’opzione appare con la voce “Metti in pausa i contenuti multimediali quando ti addormenti” ed è disponibile solo per determinati modelli.

Attualmente, il rilevamento del sonno funziona con AirPods Pro, AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3, così come con le nuove AirPods 4, sia nella versione con cancellazione attiva del rumore (ANC) sia in quella standard. La compatibilità è legata alla presenza di sensori avanzati in grado di percepire l’inattività o altri parametri fisici legati allo stato di sonno dell’utente.

Apple non ha fornito dettagli ufficiali sul funzionamento tecnico del sistema, ma è plausibile che sfrutti l’insieme di sensori già presenti nelle AirPods più recenti, come accelerometri e sensori di prossimità. L’attivazione della funzione non comporta un consumo energetico significativo e può essere disattivata in qualsiasi momento, lasciando piena libertà all’utente.

Si tratta di un sistema intelligente che interrompe la riproduzione al momento giusto e offre un vantaggio concreto, sia in termini di comfort sia di risparmio energetico.