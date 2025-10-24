Dopo pochi mesi dal suo debutto, uno dei TV OLED più attesi del 2025 crolla a un prezzo mai visto prima. Parliamo del LG OLED evo AI G5 da 48 pollici, modello OLED48G56LS, un concentrato di tecnologia che solitamente si posiziona in una fascia di prezzo ben più alta. L’offerta di oggi su Amazon lo rende un’opportunità quasi irripetibile per chi cerca il massimo della qualità visiva e sonora senza svuotare il portafoglio. Con un processore di ultima generazione e caratteristiche da gaming di altissimo livello, questo TV si candida a diventare il best-buy del momento per gli appassionati più esigenti. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

LG OLED evo G5: un concentrato di tecnologia per immagini e gaming

Questo concentrato di tecnologia LG OLED evo AI G5 non è un semplice televisore, ma un vero e proprio hub per l’intrattenimento domestico, premiato con il prestigioso CES 2025 Innovation Award. Il cuore pulsante del dispositivo è il suo pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Grazie ai pixel auto-illuminanti, è in grado di offrire neri assoluti e un contrasto infinito, restituendo colori vibranti e una profondità d’immagine irraggiungibile per le tecnologie tradizionali.

A gestire il tutto troviamo il nuovo e potentissimo processore Alpha 11 AI Gen2, un chip che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale sia le immagini che il suono. Questo si traduce in un upscaling a 4K impeccabile per i contenuti a risoluzione inferiore e un audio sempre perfettamente bilanciato. La tecnologia Brightness Booster interviene per aumentare la luminosità di picco, garantendo una visione chiara e definita anche in ambienti molto illuminati.

Sul fronte smart, il sistema operativo webOS con AI offre un’esperienza utente fluida e personalizzata, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e pieno supporto al controllo vocale. Ma è nel gaming che questo modello mostra i muscoli: il supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e GSYNC assicura un gameplay fluido e privo di tearing, mentre le porte HDMI 2.1 permettono di sfruttare le console di ultima generazione fino a 4K a 144Hz. L’esperienza è completata da un comparto audio Dolby Atmos che crea un suono tridimensionale e avvolgente. A differenza di altri modelli della serie G, questo include anche la base da appoggio nella confezione.

Prezzo imperdibile: nuovo minimo storico su Amazon

L’offerta attualmente disponibile su Amazon rende l’acquisto del LG OLED evo AI G5 estremamente conveniente. Il prezzo di listino di questo modello è fissato a 1.599€, ma grazie alla promozione odierna è possibile acquistarlo a soli 839€. Si tratta di un risparmio netto di ben 760€, corrispondente a uno sconto del 47% sul prezzo ufficiale. Anche rispetto al prezzo più basso precedente, pari a 1.163€, il risparmio è notevole, con un ulteriore taglio di 324€.

Questa promozione riguarda il modello da 48″ venduto e spedito direttamente da Amazon, il che garantisce la massima affidabilità, un servizio clienti eccellente e la possibilità di usufruire della spedizione rapida per gli abbonati Prime. Data l’entità dello sconto su un prodotto così recente e performante, è probabile che le scorte siano limitate. Si consiglia quindi agli interessati di approfittare dell’offerta prima che il prezzo torni a salire o che il prodotto si esaurisca.

