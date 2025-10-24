Il nuovissimo Apple iPhone 17 5G da 256GB scende a soli 919€, un prezzo che lo posiziona in diretta competizione con modelli di fascia nominalmente inferiore, ma con una dotazione tecnica di ultima generazione. Questa promozione, che riduce il prezzo di lancio di 979€, rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere le mani sul futuro di Apple senza attendere i classici cali di prezzo post-lancio. Si tratta di un’opportunità che ridefinisce il concetto di convenienza nel segmento premium, rendendo il top di gamma accessibile quasi al prezzo di un medio-gamma avanzato. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo dispositivo un vero e proprio affare.

Apple iPhone 17: il futuro è già qui, a un prezzo inatteso

Apple iPhone 17 non è un semplice aggiornamento, ma un concentrato di tecnologia pensato per offrire prestazioni senza compromessi. Il cuore del dispositivo è il nuovo e potente chip A19 Bionic, un processore progettato per garantire una fluidità eccezionale in ogni operazione, dal gaming più spinto al multitasking intensivo, mantenendo al contempo un’efficienza energetica superiore. Il display da 6,3 pollici offre una qualità visiva superba, con colori vividi e dettagli nitidi, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per la produttività. La versione in offerta dispone di un generoso taglio di memoria da 256GB di archiviazione interna, eliminando ogni preoccupazione legata allo spazio per app, foto e video.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente potenziato, con un sistema multi-camera avanzato che eccelle in ogni condizione di luce, specialmente con miglioramenti tangibili nella modalità notturna e nei ritratti. La connettività 5G assicura velocità di navigazione e download fulminee, proiettando l’esperienza utente nel futuro delle reti mobili. Il tutto è racchiuso in un design elegante e minimalista, con materiali premium che conferiscono robustezza e un tocco di classe.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Chip Apple A19 Bionic

Chip Apple A19 Bionic Display: 6,3 pollici con tecnologia Super Retina XDR Pro Motion

6,3 pollici con tecnologia Super Retina XDR Pro Motion Memoria: 256GB di archiviazione

256GB di archiviazione Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Fotocamera: Sistema multi-camera avanzato con modalità Notte e Ritratto migliorate

Sistema multi-camera avanzato con modalità Notte e Ritratto migliorate Sistema Operativo: iOS aggiornato all’ultima versione disponibile

iOS aggiornato all’ultima versione disponibile Sicurezza: Face ID per il riconoscimento facciale sicuro

Face ID per il riconoscimento facciale sicuro Batteria: Autonomia migliorata con supporto per ricarica rapida e wireless

Per ulteriori dettagli: Recensione YouTube Apple iPhone 17

L’offerta da non perdere su eBay

L’opportunità di acquistare Apple iPhone 17 a questo prezzo è disponibile su eBay, uno dei marketplace più affidabili per la tecnologia. Il prezzo di listino al lancio è di 979€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 919€, con un risparmio netto di 60€. L’offerta riguarda specificamente il modello Apple iPhone 17 5G da 256GB nella colorazione Nero (Black), una delle più richieste. La vera sorpresa è che questo prezzo lo allinea direttamente a quello di iPhone Air, che negli ultimi giorni ha ricevuto un brusco calo di prezzo rendendolo disponibile a 909€, offrendo però un paio di specifiche tecniche che rendono la scelta leggermente complicata, andando a sacrificare l’estetica e un chip Pro per due fotocamere o audio stereo e viceversa. La spedizione è gestita direttamente dal venditore su eBay e l’offerta è soggetta a disponibilità limitata delle scorte. Si consiglia quindi di agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa eccellente occasione.

