Apple ha rotto gli schemi con iPhone Air, un dispositivo che punta tutto su design, materiali e leggerezza. Questa scelta coraggiosa comporta alcuni compromessi, come una singola fotocamera posteriore e un’autonomia non da primato, che hanno fatto discutere al momento del lancio. Oggi, però, la situazione cambia radicalmente grazie a un’offerta che lo porta al suo minimo storico su eBay, rendendolo improvvisamente una delle opzioni più affascinanti e convenienti sul mercato. Con uno sconto che supera i 360€ sul taglio da 512 GB e oltre 300€ su quello da 256 GB, il rapporto tra stile e prezzo diventa estremamente vantaggioso. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e tutti i particolari di questa imperdibile promozione.

iPhone Air: 5,6mm di spessore e potenza A19 Pro

Il punto di forza di Apple iPhone Air è senza dubbio il suo design rivoluzionario. Con uno spessore di soli 5,64 mm e un peso piuma di 165 grammi, tenerlo in mano è un’esperienza unica. La sottigliezza non deve però ingannare sulla sua robustezza: il telaio interamente in titanio di grado 5, lo stesso impiegato in ambito aeronautico, garantisce una rigidità strutturale eccellente, scongiurando ogni rischio di flessione. Il display è un pannello di altissima qualità: un Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz, una luminosità di picco di 3000 nits e un innovativo rivestimento antiriflesso che migliora notevolmente la leggibilità sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca batte il potentissimo chip A19 Pro a 3 nanometri, le cui prestazioni si avvicinano a quelle di un computer desktop. Sebbene la gestione termica sia più conservativa rispetto ai modelli Pro per via del design ultrasottile, nell’uso quotidiano la fluidità è assoluta. La connettività è al vertice grazie a due chip proprietari: il modem C1X di seconda generazione per un 5G stabile e veloce, e il chip N1 che integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, ottimizzando i consumi energetici. Il comparto fotografico si affida a una singola fotocamera posteriore da 48MP Fusion che offre scatti di qualità eccellente con un crop nativo 2x, pur rinunciando alla versatilità di un sensore ultra-grandangolare o di un teleobiettivo. La batteria da 3149 mAh garantisce di arrivare a fine giornata con un utilizzo medio, rappresentando il compromesso necessario per ottenere un dispositivo così leggero e sottile.

Per ulteriori dettagli: Recensione Apple iPhone Air

L’offerta su eBay che non ti aspetti

L’occasione per acquistare iPhone Air a un prezzo mai visto prima arriva direttamente da eBay, dove diversi venditori affidabili propongono sconti significativi su più colorazioni e tagli di memoria. I prezzi sono variabili in base alla colorazione scelta e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto consigliamo di approfittarne subito.

Ecco un riepilogo delle migliori offerte disponibili:

Versione da 256 GB (prezzo di listino 1.239€): Nero Siderale a 929,00€ (risparmio di 310€) -> https://prezzi.tech/go/atnw Celeste a 935,00€ (risparmio di 304€) -> https://prezzi.tech/go/atny Oro Chiaro a 939,00€ (risparmio di 300€) -> https://prezzi.tech/go/atnx Bianco Nuvola a 959,00€ (risparmio di 280€) -> https://prezzi.tech/go/atgh

(prezzo di listino 1.239€): Versione da 512 GB (prezzo di listino 1.489€): Nero Siderale a 1.129,00€ (risparmio di 360€) -> https://prezzi.tech/go/atob Celeste a 1.129,00€ (risparmio di 360€) -> https://prezzi.tech/go/atnz Oro Chiaro a 1.149,90€ (risparmio di 339,10€) -> https://prezzi.tech/go/atoc Bianco Nuvola a 1.149,90€ (risparmio di 339,10€) -> https://prezzi.tech/go/atoa

(prezzo di listino 1.489€):

Vi ricordiamo che su eBay è possibile pagare a rate con PayPal oppure Klarna, diluendo il pagamento in 3 comode rate da circa 300-380€

