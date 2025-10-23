Il mercato degli smart ring, che negli ultimi mesi sta vivendo una fase di forte fermento (complice la ricerca di alternative sempre più discrete agli smartwatch), accoglie ufficialmente Rollme Vibe, il primo modello dell’azienda dotato di motore aptico integrato per le vibrazioni, pensato per portare notifiche, monitoraggio della salute e controlli rapidi direttamente al dito, con un design elegante e minimale.

Vibrazioni intelligenti al dito senza rinunciare allo stile con Rollme Vibe

Il tratto distintivo di Rollme Vibe è proprio il suo sistema di vibrazione, una soluzione poco comune nei dispositivi di questa categoria, che permette di ricevere avvisi per chiamate, promemoria sanitari, appuntamenti, idratazione, attività fisica e molto altro, senza emettere suoni e senza attirare l’attenzione.

Molti anelli intelligenti ricorrono a zone touch visibili e sporgenti che spezzano l’estetica, Rollme Vibe invece integra un’area di controllo capacitiva nascosta, mantenendo una superficie completamente uniforme: i gesti (tap e swipe) consentono di controllare musica, fotocamera, video ed e-book in modo naturale, senza impugnare lo smartphone.

Dal punto di vista del monitoraggio della salute, Rollme utilizza algoritmi IA e una dotazione sensoristica molto ricca per la fascia di prezzo; nello specifico è in grado di tracciare:

frequenza cardiaca in tempo reale

livello di ossigeno nel sangue

fasi e qualità del sonno

temperatura cutanea

HRV (variabilità della frequenza cardiaca)

A queste si aggiungono funzioni pensate per il benessere complessivo, come analisi dell’equilibrio mentale, promemoria del ciclo mestruale e suggerimenti nel recupero post allenamento; in situazioni di emergenza inoltre, è presente anche una funzione SOS richiamabile con gesto dedicato.

Nonostante il prezzo contenuto, Rollme Vibe punta su materiali ricercati come la nanoceramica microcristallina, resistente a graffi e corrosione. La certificazione 5 ATM permette di usarlo anche sotto la doccia o in piscina senza preoccupazioni.

Sul fronte autonomia, una sola ricarica copre fino a 7 giorni di utilizzo, mentre la custodia portatile inclusa garantisce un’autonomia in standby fino a 60 giorni, un elemento determinante per un dispositivo pensato per essere indossato 24 ore su 24.

Rollme Vibe è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, al prezzo di 79,99 dollari, nelle due colorazioni Mineral Grey e Moonlight White e in sette differenti taglie (dalla 7 alla 13).