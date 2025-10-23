Dopo aver presentato diverse soluzioni per la connettività domestica e professionale, FRITZ! amplia ulteriormente la sua gamma di prodotti introducendo un dispositivo pensato per chi desidera una rete stabile anche all’aperto. Si chiama FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, il nuovo ripetitore WiFi 6 progettato per garantire connessioni rapide e affidabili in giardini, terrazze, balconi e spazi esterni, ma adatto anche per ambienti interni complessi dove le prese di corrente scarseggiano.

Con il suo design compatto e robusto e una scocca certificata IP54, il nuovo ripetitore è stato sviluppato per resistere alle intemperie e offrire prestazioni elevate tutto l’anno. Come da tradizione per i prodotti dell’azienda tedesca, non mancano poi la compatibilità con la rete Mesh FRITZ!, semplicità di configurazione e cura per i dettagli tecnico-funzionali.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: WiFi 6 e connessioni fino a 3.000 Mbps

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor adotta lo standard WiFi 6 (802.11ax) con tecnologia 2×2 MIMO, una soluzione che permette di raggiungere una velocità di picco di ben a 3.000 Mbps, ovvero 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps su quella a 2,4 GHz. Il supporto a WiFi 6 consente una gestione più efficiente della banda e una riduzione della latenza, anche con numerosi dispositivi collegati in contemporanea. Il risultato dovrebbe essere una connessione stabile e fluida, ideale per lo streaming, ma anche e soprattutto il gaming o il lavoro da remoto anche all’aperto.

La sigla “Outdoor” scelta dall’azienda non è casuale. Questo repeater è stato pensato per essere installato all’esterno e resistere a polvere, pioggia e vento. La certificazione IP54 garantisce la protezione contro gli agenti atmosferici, mentre la struttura è realizzata e rinforzata per durare nel tempo, anche in presenza di umidità o escursioni termiche. In dotazione sono presenti anche due supporti di montaggio, uno bianco per l’utilizzo esterno e uno rosso per l’interno, utili per fissare facilmente il dispositivo nel punto più adatto. Il cavo LAN (piatto) incluso può passare senza problemi attraverso la maggior parte delle finestre, facilitando l’installazione tra interno ed esterno senza dover modificare infissi o pareti.

Installazione flessibile grazie al Power over Ethernet (PoE+)

Una delle caratteristiche di rilievo del FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è sicuramente l’alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE+), che consente di posizionarlo liberamente senza dover ricorrere a prese elettriche. Con un solo cavo LAN si forniscono sia dati che alimentazione, semplificando il cablaggio e rendendo possibile l’installazione anche in punti difficilmente raggiungibili. L’alimentatore PoE+ incluso dispone di una porta LAN gigabit, utile per collegare il repeater alla rete locale o per connettere dispositivi cablati come PC, console o NAS. In ambienti interni, invece, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor può essere integrato anche via WiFi o LAN tradizionale, mantenendo sempre la piena compatibilità con il FRITZ!Box e gli altri prodotti della gamma.

Come tutti i dispositivi FRITZ!, anche il nuovo repeater è compatibile con tutti i router e supporta la rete Mesh proprietaria. In combinazione con un FRITZ!Box, il dispositivo consente infatti di estendere la rete esistente con smart repeating e gestione intelligente della banda, distribuendo in modo automatico la velocità e la priorità di connessione tra i vari dispositivi collegati. L’aggiunta alla rete avviene in pochi secondi tramite il tasto Connect/WPS, che copia automaticamente nome, password e impostazioni di sicurezza del router principale. Una volta integrato nel Mesh, il repeater partecipa alla gestione centralizzata della rete tramite FRITZ!OS, ricevendo aggiornamenti regolari e nuove funzionalità software.

Altre caratteristiche da segnalare sono poi il WPS, supporto per rete ospiti e gestione integrata tramite app MyFRITZ!App o interfaccia web del FRITZ!Box. Il design non stravolge quello di altri prodotti FRITZ!, rimanendo piuttosto lineare e semplice, così come rimane la garanzia estesa a cinque anni, al pari degli altri prodotti FRITZ!.

Disponibilità e prezzo del nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è già disponibile presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale FRITZ! a un prezzo di 129 euro (presto anche su Amazon); a seguire per comodità vi lasciamo la scheda tecnica del prodotto.

Scheda tecnica FRITZ!Repeater 1610 Outdoor