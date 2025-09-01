Dopo il recente rebranding che ha visto AVM divenire a tutti gli effetti FRITZ!, l’azienda tedesca si prepara ora a uno degli eventi più importanti di questo ultimo scorcio dell’anno, ossia l’edizione 2025 dell’IFA di Berlino.

Giocando in casa, come ogni anno del resto, il produttore dei tanto acclamati FRITZ! Box sarà presente alla fiera europea che quest’anno di svolgerà dal 5 al 9 di settembre; parliamo ovviamente dell’apertura al pubblico, mentre noi possiamo già darvi un’anteprima di quello che vedremo e di tutte le principali novità che verranno annunciate.

FRITZ! ci anticipa che sarà presente a IFA con diverse innovazioni per fibra ottica, Wi-Fi 7 e reti WiFi; ci sarà posto per soluzioni adatte a tutte le fasce di prezzo, dai router, ai ripetitori, dispositivi per reti mobili e fisse, senza dimenticare le reti mesh e una rivisitazione delle applicazioni FRITZ! in ottica smart-home e non solo.

FRITZ! a IFA 2025: anteprime per rete mobile, telefonia e Wi-Fi 7

Come anticipato poco sopra, le novità che vedremo a IFA saranno diverse, tra queste il produttore mette in “evidenza” il FRITZ!Box 6825 4G, una soluzione entry-level ideale per il settore della navigazione mobile. Il nuovo arrivato offre internet stabile con Wi-Fi 6 e velocità fino a 300 Mbit/s via 4G/LTE e 3G. Grazie all’alimentazione tramite USB-C e alla compatibilità con tutte le reti mobili internazionali, FRITZ!Box 6825 4G potrebbe essere il compagno ideale per chi opera in mobilità e non vuole spendere tanto.

Per chi invece punta a una soluzione più prestante, magari con supporto Wi-Fi 7 su PC o notebook, arriverà invece il FRITZ!WLAN Stick 6700, dispositivo tri-band con una velocità di trasferimento fino a 2,8 Gbps. Compatto e semplice da configurare, FRITZ!WLAN Stick 6700 è pronto all’uso con qualsiasi router e WPS, bastano pochi secondi per integrarlo nel nostro sistema e il gioco è fatto.

Un altro prodotto che sarà annunciato in anteprima a Berlino è il FRITZ!Fon M3, utilissimo per effettuare chiamate cordless con qualità HD, ma comodo anche per controllare e gestire facilmente i sistemi smart home targati FRITZ!.

FRITZ!Box 7630 e FRITZ!Box 4630: Wi-Fi 7 per tutte le case

Dopo averlo sdoganato definitivamente nei mesi scorsi, con diversi dispositivi compatibili ad alte prestazioni, FRITZ! si prepara alla presentazione di due nuovi modelli FRITZ!Box; si tratta rispettivamente di FRITZ!Box 7630 e FRITZ!Box 4630. Il FRITZ!Box 7630 può essere considerato come il punto d’ingresso nel mondo del Wi-Fi 7, con Multi-Link Operation (MLO). Supporta connessioni DSL con velocità fino a 300 Mbit/s e offre una connessione stabile e affidabile per uso in ufficio domestico e attività online quotidiane.

Il FRITZ!Box 4630 invece può trovare i favori degli utenti che hanno già un modem in fibra ottica (ONT); grazie al Wi-Fi 7 dual-band e sia una porta LAN che WAN da 2,5-Gigabit infatti, garantisce gaming a bassa latenza e streaming fluido senza interruzioni. Ma non è tutto, insieme al fratello maggiore 7630, non mancano le funzionalità FRITZ! per la telefonia, la smart home (tramite DECT ULE) e la massima sicurezza di rete grazie a IPv6.

FRITZ!: connessioni in fibra ottica

Un posto importante nel catalogo FRITZ! è occupato dai dispositivi pensati per le reti in fibra ottica con tutte le relative fasi di espansione di GPON, AON e XGS-PON e velocità fino a 10 Gbit/s.

A questo proposito arrivano ben tre modelli, FRITZ!Box Fiber 5690 XGS, 5690 Pro e il FRITZ!Box 5690, presto disponibile nei negozi offrono ai clienti FRITZ! internet ultraveloce sia collegandosi direttamente alla connessione in fibra ottica che attraverso un modem.

Tutti e tre i modelli includono WiFi stabile e reattivo, VPN veloce, funzioni versatili per smart home e telefonia, ma anche la massima comodità durante la navigazione, il gaming o le videoconferenze.

Ripetitori, Mesh WiFi e novità software (con FRITZ!OS)

A IFA 2025 ci sarà posto per i nuovi ripetitori Wi-Fi Mesh FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, già disponibili e pronti per offrire agli utenti una maggiore copertura Wi-Fi 7 in tutta la casa, anche in quelle abitazioni dove solitamente non si riesce ad avere un segnale stabile in tutti gli ambienti (vedi case a più piani).

Non meno importanti i sistemi Mesh WiFi FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 e 2700, semplici da configurare con l’app MyFRITZ!App e in grado di fornire connessioni internet stabili e forti, con miglioramenti sia sul versante compatibilità / latenza, che per velocità e throughput.

Ultimo, non per importanza, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, dispositivo alimentato tramite PoE (Power over Ethenetet), certificato IP54 e realizzato per chi vuole beneficiare di una rete WiFi 6 all’aperto

Passando invece ai dispositivi intelligenti e alla parte software, c’è da segnalare senza dubbio la presa intelligente FRITZ!Smart Energy 201 e, cosa ancora più interessante, la nuova versione del sistema operativo proprietario FRITZ!OS 8.20, arricchito di nuove funzionalità (vedi FRITZ! Failsafe) e migliorato anche in ottica compatibilità e risparmio energetico.

Caratteristiche dei nuovi prodotti FRITZ! in mostra a IFA 2025

Anticipiamo subito che il produttore tedesco non ha anticipato alcun dettaglio riguardo i prezzi dei nuovi prodotti che vedremo nel corso del prossimo fine settimana a Berlino. Al contempo però, FRITZ! ha condiviso diversi dettagli di tipo tecnico che riportiamo a seguire.

FRITZ!Box 5690 XGS

Router per fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Wi-Fi Mesh, 4×4 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 10 Gbit/s e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi

FRITZ!Box 5690 già disponibile (info a questo link)

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL inclusi supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi Mesh, 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s e 3 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem a fibra ottica (ONT) fino a 2,5 Gbit/s

Wi-Fi Mesh, 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN da 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi

FRITZ!Box 6825

Router wireless per comunicazioni mobili via 4G e 3G fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Estende la rete domestica con Wi-Fi Mesh

1 porta LAN Gigabit

Alimentazione tramite USB Type-C

Compatibile con reti mobili di tutto il mondo

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2,5 Gbit/s per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete Crittografia WPA3

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

App FRITZ!App Wi-Fi che aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN Gigabit per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura all’aperto e al chiuso

Wi-Fi Mesh, 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Certificato IP54, resistente ai raggi UV, per uso esterno

Resistente agli agenti atmosferici con Power over Ethernet (PoE+)

Design compatto con supporti intercambiabili per router interni ed esterni

Porta LAN Gigabit sull’alimentatore per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Utilizzabile con qualsiasi router Internet tramite LAN

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 per tutti i notebook e PC Windows

Wi-Fi tri-band, 2 x 2 su 6, 5 e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 e 6 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

FRITZ!Smart Energy 201

Presa smart per la Smart Home FRITZ!

Integrazione nella rete domestica via DECT

Design compatto per un uso pratico in qualsiasi presa

Configurazione semplice tramite FRITZ!App Smart Home o FRITZ!Box

Controllo da casa o in mobilità tramite app, PC, notebook, tablet; da casa anche con FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 o tramite comandi vocali con FRITZ!Smart Gateway e tutti i comuni controller Matter

Basso consumo energetico, inferiore a 0,2 W

Crittografia sicura già al momento della consegna

FRITZ!Fon M3