Da tempo si susseguono le indiscrezioni sul lancio da parte di Apple di un iPad dotato di un grande schermo pieghevole e nelle scorse ore all’elenco se ne è aggiunta un’altra.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di rinviare il suo lancio a causa di problemi incontrati nella fase di sviluppo del device.

E così, se nei programmi di Apple tale tablet pieghevole avrebbe dovuto essere pronto nel 2028, pare che per il suo esordio sul mercato ci sarà invece da attendere almeno sino al 2029.

Possibile ritardo in vista per l’atteso iPad pieghevole

Sono numerose le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro su un tablet dotato di un ampio schermo pieghevole, un dispositivo destinato a posizionarsi a metà strada tra la gamma iPad e la famiglia Mac.

Secondo le voci, tale device dovrebbe avere un display da 18 pollici realizzato da Samsung mentre dovrebbe essere la stessa Apple ad occuparsi della riduzione al minimo della sua piega.

Questo enorme display OLED pieghevole pare sia molto costoso, tanto che potrebbe portare il prezzo del device a circa tre volte quello di iPad Pro da 13 pollici (venduto in Italia a 1.469 euro): in sostanza, la soglia dei 4.000 euro potrebbe essere superata con una certa semplicità (quantomeno se i prezzi delle varie componenti non scendono nei prossimi anni).

Da chiuso l’iPad pieghevole dovrebbe avere un aspetto simile a quello di un Mac, con una scocca in alluminio e senza display esterno mentre da aperto le sue dimensioni dovrebbero essere paragonabili a quelle di un MacBook Air da 13 pollici (ma il dispositivo non ha una tastiera fisica).

Proprio a causa delle grandi dimensioni dello schermo e del telaio in alluminio, i prototipi pesano circa 1,6 kg e ciò li rende significativamente più pesanti rispetto agli attuali modelli di iPad Pro.

Sarebbero i problemi relativi ai costi di produzione del display e al peso quelli per i quali Apple avrebbe deciso di rinviare il suo lancio.