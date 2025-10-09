Nonostante manchi più di un anno al probabile debutto del primo (e inedito) modello di iPhone pieghevole, i rumor e le indiscrezioni riguardanti le sue specifiche tecniche e sopratutto il suo design non accennano a fermarsi e procedono senza soluzione di continuità. In particolare, nelle ultime ore un’analista avrebbe recentemente aggiunto nuove dichiarazioni in merito: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone pieghevole: design in titanio e alluminio?

Stando a quanto recentemente riportato dall’analista Jeff Pu, il primo modello di iPhone pieghevole dovrebbe presentare un design composto da una combinazione di titanio e alluminio. Il nuovo modello potrebbe offrire dunque una scocca posteriore composta da una forma ibrida tra i due materiali metallici sopracitati: tali informazioni andrebbero però in controcorrente con quanto dichiarato dall’analista Ming-Chi Kuo, che aveva indicato l’utilizzo della “lega” esclusivamente per la cerniera del nuovo iPhone pieghevole, al contrario del resto della scocca realizzata in titanio.

Nelle scorse settimane, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg avrebbe suggerito che il primo iPhone pieghevole potrebbe di fatto essere ricondotto a due iPhone Air disposti orizzontalmente uno affianco all’altro, con una cerniera (invisibile o quasi) in mezzo ad unirli.

Nel frattempo, secondo le dichiarazioni dello stesso portale, il prossimo sistema operativo iOS 27 (previsto indicativamente per la fine del 2026) si concentrerà in larga misura sull’ottimizzazione del software in vista dell’uscita del primo iPhone pieghevole.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali dichiarazioni, trattandosi di informazioni esterne alla compagnia provenienti da analisti e giornalisti che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte di quest’ultima. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni in merito da parte di Apple, che arriveranno probabilmente non prima del 2026, in concomitanza con il lancio della nuova serie iPhone 18.