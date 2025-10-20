A quarant’anni esatti dal debutto americano del Nintendo Entertainment System (NES), 8BitDo rende omaggio alla console che ha segnato un’epoca con una collezione in edizione limitata.

La nuova linea, chiamata NES40 Collection, comprende tre prodotti dedicati agli appassionati di retrogaming e design vintage: un controller, una tastiera meccanica e un altoparlante Bluetooth, tutti con richiami diretti all’estetica del NES originale.

L’iniziativa arriva in un momento in cui l’interesse per la cultura videoludica degli anni ’80 e ’90 è più vivo che mai e 8BitDo, ormai noto per la capacità di reinterpretare i classici del gaming in chiave moderna, ha scelto di proporre degli accessori perfettamente compatibili con le piattaforme attuali ma dal fascino retro. Scopriamoli nel dettaglio.

Controller Ultimate 2 NES40: moderno dentro, retrò fuori

Il pezzo centrale della collezione è il controller Ultimate 2 NES40 Limited Edition, venduto a 80 dollari. L’aspetto richiama chiaramente il pad del NES, con tasti grigi e rossi, ma le caratteristiche tecniche sono quelle di un accessorio di fascia alta.

Il controller infatti integra joystick magnetici TMR e grilletti Hall Effect, una soluzione che garantisce precisione e durata nel tempo. Sono presenti anche diverse modalità di gioco e ampie opzioni di personalizzazione, gestibili tramite un software dedicato.

Per quanto concerne la confezione, questa include un NES Retro Receiver in versione esclusiva, di colore nero trasparente, che consente di utilizzare il controller anche con la console originale. In dotazione ci sono anche quattro copritasti per joystick e un portachiavi ispirato a R.O.B., il ccelebre robot giocattolo lanciato da Nintendo negli anni ’80.

Il controller è compatibile con Nintendo Switch, Switch 2, Windows e naturalmente con il NES tramite il ricevitore incluso. Le spedizioni partiranno il 18 novembre.

Retro 68 Keyboard è la tastiera vintage con corpo in alluminio

Il secondo prodotto della linea è la Retro 68 Keyboard, la prima tastiera a 68 tasti realizzata da 8BitDo. Costa 500 dollari, un prezzo elevato ma coerente con la scelta dei materiali infatti l’intera struttura, inclusi i tasti e i pulsanti, è costruita in lega di alluminio.

La tastiera adotta switch meccanici Kailh Box Ice Cream Pro Max, noti per la loro fluidità e reattività, e mantiene la tipica combinazione di colori grigio e rosso del NES.

Un dettaglio interessante è la presenza dei due Super Buttons programmabili, posizionati lateralmente, che possono essere associati a funzioni o macro personalizzate.

La Retro 68 Keyboard utilizza una batteria da 6.500 mAh, con un’autonomia dichiarata fino a 300 ore di utilizzo per singola ricarica. È compatibile con Windows e Android, si collega sia via Bluetooth che tramite cavo USB, e sarà spedita a partire da gennaio 2026.

Retro Cube 2: l’altoparlante che unisce estetica retro e funzionalità

Chiude la collezione il Retro Cube 2, un altoparlante Bluetooth da 50 dollari che riprende le linee squadrate e i colori del NES a cui 8BitDo ha migliorato l’autonomia e la versatilità senza semplicemente limitarsi ad aggiornarne l’estetica.

Il sistema infatti utilizza due speaker integrati e supporta tre modalità di connessione: Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e collegamento via cavo USB. È incluso anche un dock di ricarica.

L’autonomia raggiunge le 30 ore di riproduzione grazie a una batteria da 2.000 mAh, e i controlli avvengono tramite un D-pad posto sulla parte frontale, che permette di regolare volume, brani e connessioni. L’altoparlante sarà disponibile dal 12 dicembre.

In conclusione possiamo affermare che con la NES40 Collection, 8BitDo conferma ancora una volta la propria attenzione verso il pubblico nostalgico ma esigente per quanto concerne l’utilità. La linea non punta tanto sul prezzo o sulle prestazioni estreme, quanto su un equilibrio tra funzionalità moderna e premium a cui viene unito il rispetto per la storia dei videogiochi.