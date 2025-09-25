Microsoft ha deciso di diversificare i propri sforzi in materia di intelligenza artificiale e lo ha fatto stringendo una nuova partnership con Anthropic, principale rivale di OpenAI: a partire da oggi, i modelli Claude AI sono supportati da Microsoft 365 Copilot, che dunque pone fine ad un’esclusiva di fatto che andava avanti da parecchio.
Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Microsoft 365 Copilot abbraccia i modelli AI di Anthropic
Proprio a partire da oggi, Microsoft 365 Copilot introduce una novità importantissima: gli utenti possono scegliere di utilizzare i modelli di intelligenza artificiale di Anthropic all’interno di Copilot, precedentemente legato a doppio filo a quelli di OpenAI. La novità arriva dopo che c’erano stati i primi timidi segnali di allentamento del rapporto tra Microsoft e OpenAI, lungamente partner esclusivi nel campo di comune interesse; questo nuovo importante tassello viene messo due settimane dopo l’accordo siglato dal colosso di Redmond per utilizzare l’AI di Anthropic nelle app Office 365 come Word, Outlook ed Excel.
A far data da oggi, gli utenti business di Copilot potranno dunque servirsi anche dei modelli Claude Opus 4.1 e Claude Sonnet 4 di Anthropic per svolgere operazioni come ricerche complesse, creazione di tool AI personalizzati e agenti di grado enterprise; nella fattispecie, Opus 4.1 è progettato per il ragionamento complesso e per la scrittura di codice, laddove Sonnet 4 è più utile per l’esecuzione di operazioni ripetitive, per l’elaborazione di dati su larga scala e per la generazione di contenuti.
Sono in particolare due gli spazi chiave in cui i modelli Anthropic entrano in gioco: Copilot Studio, la piattaforma per creare e gestire agenti AI personalizzati e Researcher, l’agente di Copilot che si occupa di ricerca e analisi. Nella fattispecie, gli utenti di Researcher troveranno un nuovo tasto “Try Claude” per passare rapidamente a Claude Opus 4.1, mentre in Copilot Studio gli utenti potranno usare Claude — scegliendolo attraverso il menù a scorrimento dedicato — come base per la creazione di agenti personalizzati per lo svolgimento di operazioni spefiche, dall’automazione di flussi di lavoro al ragionamento complesso. L’obiettivo perseguito attraverso questa apertura è dichiaratamente quello di una maggiore flessibilità — impossibile da raggiungere rimanendo legati unicamente ad OpenAI — e gli effetti della novità saranno visibili fin da subito: gli utenti potranno attingere volta per volta ai modelli di OpenAI, Anthropic e agli altri fornitori accessibili tramite Azure.
Apple iPhone 16e
Disponibilità
Per quanto riguarda il discorso relativo alla disponibilità dei modelli AI di Anthropic in Copilot, va detto che soltanto gli abbonati a Microsoft 365 Copilot potranno accedere subito a Claude in Researcher tramite il Frontier Program. Per maggiori dettagli di natura tecnica su come sfruttare al meglio questa nuova integrazione, potete fare riferimento alla pagina dedicata di Microsoft.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Amazfit o Garmin? Quale smartwatch offre il miglior rapporto prezzo/prestazioni?
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo