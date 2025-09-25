Microsoft ha deciso di diversificare i propri sforzi in materia di intelligenza artificiale e lo ha fatto stringendo una nuova partnership con Anthropic, principale rivale di OpenAI: a partire da oggi, i modelli Claude AI sono supportati da Microsoft 365 Copilot, che dunque pone fine ad un’esclusiva di fatto che andava avanti da parecchio.

Microsoft 365 Copilot abbraccia i modelli AI di Anthropic

Proprio a partire da oggi, Microsoft 365 Copilot introduce una novità importantissima: gli utenti possono scegliere di utilizzare i modelli di intelligenza artificiale di Anthropic all’interno di Copilot, precedentemente legato a doppio filo a quelli di OpenAI. La novità arriva dopo che c’erano stati i primi timidi segnali di allentamento del rapporto tra Microsoft e OpenAI, lungamente partner esclusivi nel campo di comune interesse; questo nuovo importante tassello viene messo due settimane dopo l’accordo siglato dal colosso di Redmond per utilizzare l’AI di Anthropic nelle app Office 365 come Word, Outlook ed Excel.

A far data da oggi, gli utenti business di Copilot potranno dunque servirsi anche dei modelli Claude Opus 4.1 e Claude Sonnet 4 di Anthropic per svolgere operazioni come ricerche complesse, creazione di tool AI personalizzati e agenti di grado enterprise; nella fattispecie, Opus 4.1 è progettato per il ragionamento complesso e per la scrittura di codice, laddove Sonnet 4 è più utile per l’esecuzione di operazioni ripetitive, per l’elaborazione di dati su larga scala e per la generazione di contenuti.

Sono in particolare due gli spazi chiave in cui i modelli Anthropic entrano in gioco: Copilot Studio, la piattaforma per creare e gestire agenti AI personalizzati e Researcher, l’agente di Copilot che si occupa di ricerca e analisi. Nella fattispecie, gli utenti di Researcher troveranno un nuovo tasto “Try Claude” per passare rapidamente a Claude Opus 4.1, mentre in Copilot Studio gli utenti potranno usare Claude — scegliendolo attraverso il menù a scorrimento dedicato — come base per la creazione di agenti personalizzati per lo svolgimento di operazioni spefiche, dall’automazione di flussi di lavoro al ragionamento complesso. L’obiettivo perseguito attraverso questa apertura è dichiaratamente quello di una maggiore flessibilità — impossibile da raggiungere rimanendo legati unicamente ad OpenAI — e gli effetti della novità saranno visibili fin da subito: gli utenti potranno attingere volta per volta ai modelli di OpenAI, Anthropic e agli altri fornitori accessibili tramite Azure.

Disponibilità

Per quanto riguarda il discorso relativo alla disponibilità dei modelli AI di Anthropic in Copilot, va detto che soltanto gli abbonati a Microsoft 365 Copilot potranno accedere subito a Claude in Researcher tramite il Frontier Program. Per maggiori dettagli di natura tecnica su come sfruttare al meglio questa nuova integrazione, potete fare riferimento alla pagina dedicata di Microsoft.