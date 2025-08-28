Samsung annuncia un’importante novità per la sua gamma 2025 di TV e monitor smart: arriva l’integrazione di Microsoft Copilot, che va a potenziare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale della casa di Seoul. Vediamo come e quali sono i modelli coinvolti.

Copilot arriva su TV e monitor Samsung per una visione ancora più smart

Samsung Electronics annuncia l’integrazione di Microsoft Copilot nella sua gamma più recente di smart TV e monitor smart, consolidando il proprio impegno nel portare esperienze ancora più personalizzate e intelligenti sui propri schermi con Samsung Vision AI.

Questa integrazione permette agli utenti di accedere all’assistente AI di Microsoft con una semplice ricerca, tramite comandi vocali o con un tasto del telecomando. “Grazie alle partnership nel campo dell’Intelligenza Artificiale, Samsung sta ridefinendo lo standard degli schermi smart basati sull’AI“, ha commentato Kevin Lee, Executive Vice President del team Customer Experience della divisione Visual Display (VD) di Samsung Electronics. “Copilot permette di personalizzare ogni esperienza su schermo, rendendo divertente e facile ottenere le informazioni necessarie per imparare qualcosa di nuovo, godersi film e video, gestire le attività quotidiane o altro ancora“.

La novità si aggiunge alle recenti innovazioni introdotte da Samsung, come Click to Search e Bixby, e va ad ampliare ulteriormente le possibilità d’uso degli schermi smart. Si può accedere a Copilot direttamente dalla schermata principale di Tizen, da Click to Search e da Samsung Daily+; quest’ultimo è l’hub lifestyle dell’azienda, che ora offre nuove opportunità legate a intrattenimento, benessere, alimentazione e non solo.

Copilot può fornire consigli personalizzati, informazioni coerenti ed esperienze di apprendimento interattive anche attraverso un’interazione vocale naturale: che si tratti di una curiosità o di un approfondimento specifico, l’assistente può rispondere all’istante condividendo informazioni, riassumendo le trame di film e serie, supportando l’apprendimento di lingue straniere e tanto altro.

“Copilot è stato progettato per diventare un vero assistente AI nel salotto delle persone”, ha dichiarato David Washington, Partner General Manager di Microsoft AI. “Grazie alla leadership di Samsung nella tecnologia avanzata dei display, attraverso i loro TV e monitor abbiamo l’occasione di offrire alle persone un’aiuto nel trovare qualcosa di nuovo da guardare, la possibilità di porre domande, fare progetti o, semplicemente, godersi un momento per sé, il tutto sullo schermo più grande della loro casa“.

Modelli di smart TV e monitor smart Samsung con Copilot

Microsoft Copilot viene messo a disposizione sui modelli di smart TV 2025 di Samsung, tra cui Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro e The Frame, e sugli Smart Monitor M7, M8 e M9. Secondo quanto riferito dalla casa sud-coreana, la disponibilità sarà estesa ad altri modelli nel corso del tempo, seppur con possibili variazioni a seconda del mercato.