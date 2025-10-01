Dopo aver rivoluzionato il coding con Vibe Coding, Microsoft estende ora il concetto di lavoro basato su agenti alle applicazioni Office più utilizzate, grazie alla nuova Modalità Agente in Word ed Excel e all’arrivo dell’Office Agent nella chat di Copilot. L’azienda parla apertamente di un nuovo modello di collaborazione tra persone e agenti, dove l’intelligenza artificiale non si limita più a generare un output, ma orchestra attività complesse in più passaggi, valutando e perfezionando i risultati fino a consegnare documenti e presentazioni di qualità professionale.

Excel diventa accessibile a tutti grazie alla Modalità Agente

Excel è da sempre lo strumento principe per la modellazione dei dati, ma anche uno dei più ostici per chi non ha competenze avanzate, con la nuova Modalità Agente, Copilot diventa in grado di parlare Excel in modo nativo, traducendo richieste in formule, grafici e fogli di calcolo senza che l’utente debba conoscere i dettagli tecnici.

Un esempio pratico: basta scrivere “Analizza questo set di dati di vendita e crea un report visivo con gli insight principali” e Copilt non solo sceglie le formule adatte, ma genera nuovi fogli, crea visualizzazioni e riassume i passaggi di verifica, consentendo di iterare con ulteriori prompt.

Microsoft ha mostrato anche prompt specifici che vanno dall’analisi finanziaria per attività commerciali, al calcolatore di prestiti, fino al registro mensile per il budget familiare con grafici e formattazioni avanzate; in altre parole, funzionalità che prima richiedevano competenze da esperto sono ora democratizzate e rese accessibili a tutti.

Word si trasforma in una scrittura conversazionale

Anche Word guadagna la sua Modalità Agente, con un approccio che cambia radicalmente il modo in cui si scrivono i documenti; l’utente non deve più lottare con la formattazione, ma può limitarsi a dare istruzioni come “Aggiorna il report mensile con i dati di settembre e aggiungi i punti salienti“.

Copilot non si limita a scrivere, ma fa domande di chiarimento, suggerisce miglioramenti stilistici, evidenzia tendenze e propone riassunti. La scrittura diventa così un processo iterativo, quasi un dialogo, con Copilot che si adatta al contesto e produce output coerenti con gli stili nativi di Word.

Tra gli esempi condivisi, ci sono richieste di aggiornamento dei report, di riorganizzazione dei documenti in base alle linee guida di branding, e persino la creazione automatica di elenchi puntati e conclusioni per i resoconti di progetto.

PowerPoint prende vita nella chat di Copilot

Il terzo tassello introdotto è l’Office Agent nella chat di Copilot, una funzione che porta le capacità IA direttamente nel flusso di conversazione, con un focus particolare su PowerPoint.

Finora la creazione di presentazioni era una delle aree dove l’intelligenza artificiale mostrava più limiti, ora Office Agent permette di cambiare le regole del gioco; l’agente può infatti fare ricerche online, ragionare sui contenuti raccolti, mostrare in anteprima le diapositive e generare presentazioni complete e curate.

Ad esempio, con un prompt come “Crea un contenuto che riassuma le 5 principali tendenze del mercato dell’abbigliamento sportivo“, l’agente:

chiarisce il messaggio e il pubblico di riferimento

raccoglie informazioni aggiornate dal web

produce slide complete e personalizzabili

consente di passare direttamente da PowerPoint per gli ultimi ritocchi

Non mancano prompt pensati per casi d’uso reali come business plan, report su piani pensionistici aziendali o analisi delle tendenze social media.

Disponibilità e come provare le nuove funzioni

Le nuove funzionalità sono disponibili a partire da oggi per alcuni utenti selezionati nel programma Frontier:

la Modalità Agente in Excel è attiva sul web per i clienti Microsoft 365 Copilot (licenze business e personali), con arrivo su desktop a breve, è richiesto l’add-on Excel Labs

la Modalità Agente in Word è disponibile su Word web per tutti gli utenti Microsoft 365 Copilot (anche Personal e Family), presto anche su desktop

Office Agent in Copilot è al momento riservato agli abbonati Microsoft 365 Personal e Family negli Stati Uniti e in lingua inglese

La visione di Microsoft è quella di trasformare gli strumenti Office da semplici software di produttività in agenti intelligenti capaci di collaborare con gli utenti, riducendo le barriere tecniche e aumentando la qualità del lavoro.

Bisognerà attendere la disponibilità globale e il supporto a più lingue, ma è evidente che l’azienda voglia ripetere con Office il successo già visto con Vibe Coding, portando l’IA dal codice al foglio di calcolo, dal documento alla presentazione.