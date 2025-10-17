A poche ore dall’inizio delle ostilità in pista nel weekend che vedrà i 20 piloti più veloci del mondo tra le curve del Circuit of the Americas (a Austin, Texas) per il Gran Premio degli Stati Uniti, Apple e Formula 1 hanno annunciato una partnership quinquennale che porterà in esclusiva su Apple TV, ma solo negli Stati Uniti, tutte le gare della serie regina delle competizioni a quattro ruote.

Il primo contatto tra il colosso di Cupertino e il mondo della Formula 1 si è concretizzato con la realizzazione del film F1: The Movie (che sarà disponibile in streaming su Apple TV dal 12 dicembre 2025), targato Apple Original Films, che è diventato in poco tempo il film sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi.

Apple TV si assicura i diritti esclusivi per la Formula 1 negli USA

Tramite due comunicati stampa dedicati, Apple e Formula 1 hanno ufficializzato una partnership quinquennale che trasforma Apple TV nel broadcaster unico per la serie sul mercato statunitense a partire dal 2026.

La piattaforma di streaming della Mela morsicata offrirà agli abbonati la copertura completa della Formula 1, dalle prove libere fino ai Gran Premi, passando ovviamente per le sessioni di qualifica e, nei sei weekend designati, anche le sessioni di qualifica e gara Sprint.

Alcune delle gare, oltre a tutte le sessioni di prove libere, saranno invece accessibili anche dagli utenti non abbonati. Di contro, il servizio F1 TV Premium, l’offerta di contenuti esclusivi del mondo F1, continuerà a essere disponibili solo tramite Apple TV e ulteriore abbonamento dedicato.

Le parole degli attori coinvolti

Di seguito riportiamo le parole degli attori coinvolti nella realizzazione di questa partnership che hanno così commentato la vicenda.

Eddy Cue, SVP della divisione Services presso Apple: “Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con la Formula 1 e di offrire agli abbonati Apple TV negli Stati Uniti un accesso privilegiato a uno degli sport più entusiasmanti e in più rapida crescita al mondo. Il 2026 segna una nuova era di trasformazione per la Formula 1, con nuovi team, nuovi regolamenti e auto con i migliori piloti al mondo, e non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti una copertura premium e innovativa, incentrata sui fan, come solo Apple può fare.”

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: “Si tratta di una partnership incredibilmente entusiasmante per Apple e per l’intera Formula 1, che ci garantirà di continuare a massimizzare il nostro potenziale di crescita negli Stati Uniti con i giusti contenuti e canali di distribuzione innovativi. Non siamo estranei l’uno all’altro, avendo trascorso gli ultimi tre anni lavorando insieme per creare F1 The Movie , che ha già dimostrato di essere un enorme successo in tutto il mondo. Abbiamo una visione comune: portare questo fantastico sport ai nostri fan negli Stati Uniti e attrarre nuovi fan attraverso trasmissioni in diretta, contenuti coinvolgenti e un approccio che duri tutto l’anno per tenerli incollati allo schermo. Voglio ringraziare Tim Cook, Eddy Cue e l’intero team Apple per la loro visione e l’approccio appassionato nel realizzare questa partnership, e non vediamo l’ora di trascorrere insieme i prossimi cinque anni.”

Non solo dirette e repliche ma anche tanti altri approfondimenti

Oltre a trasmettere tutte le sessioni dei weekend di Formula 1, Apple proporrà altri contenuti di approfondimento collegati alla serie tramite tutti i propri servizi.

Apple Sports offrirà aggiornamenti in tempo reale per ogni sessione ufficiale (qualifica, Sprint e gara), con tempi, classifiche piloti e costruttori e un widget dedicato. La trasmissione verrà poi diffusa anche su altri servizi come Apple News, Apple Maps, Apple Music e Apple Fitness+.

Apple fa sapere che nei prossimi mesi verranno diffusi maggiori dettagli su aspetti più tecnici come produzione, miglioramenti del prodotto e altre iniziative per i fan che arriveranno sui prodotti del colosso di Cupertino.