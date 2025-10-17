COROS ha annunciato ufficialmente un nuovo smartwatch dedicato agli atleti di endurance. Si chiama Apex 4 e punta a competere con i nomi più blasonati del settore come Garmin Fenix e Apple Watch Ultra, ma offrendo una durata della batteria nettamente superiore e funzioni avanzate per chi pratica sport di resistenza o attività soprattutto outdoor. Scopriamolo nel dettaglio.

Coros Apex 4 fa sul serio con un’autonomia da urlo e specifiche premium

A differenza di molti smartwatch ibridi, questo modello di COROS è pensato in modo esplicito per gli sportivi e non fa nulla per nasconderlo. A partire dal design estremamente utilitaristico con pulsanti ben visibili e sporgenti, adatti a essere utilizzati mentre si sta facendo attività intensa.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, a bordo troviamo un GPS a doppia frequenza, un barometro e un sistema di algoritmi ottimizzati per la registrazione precisa delle attività in montagna, anche in condizioni difficili di segnale.

Durante gli allenamenti, il dispositivo fornisce dati dettagliati e può mostrare la traccia del percorso in tempo reale su mappe topografiche offline, complete di indicazioni turn-by-turn e punti di interesse, come i modelli Garmin Fenix. Le mappe globali sono scaricabili gratuitamente e includono nomi di strade e sentieri, una funzione rara in questa fascia di prezzo.

Oltre al monitoraggio del sonno e alla misurazione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), l’orologio rileva SpO2 e parametri legati al recupero muscolare, restituendo un quadro completo dello stato di forma.

Mappe 3D, altoparante integrato e funzioni smart

COROS ha pensato anche a chi ama analizzare i propri allenamenti nel dettaglio: infatti ogni sessione può essere visualizzata come un flyover 3D arricchito da foto e dati di altimetria. L’orologio è inoltre dotato di microfono e altoparlante, così da poter ricevere notifiche vocali sull’andatura, registrare brevi memo o rispondere a chiamate in modalità vivavoce tramite Bluetooth.

L’interfaccia è gestita attraverso un display MIP (ovvero Memory in Pixel, pannelli che utilizzano un tipo di tecnologia LCD riflettente e fanno affidamento sulla luce ambientale per la visibilità) da 1,3 o 1,2 pollici, a seconda del modello, che dunque garantisce ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

A questo si aggiunge il telaio in titanio e vetro in zaffiro che assicurano resistenza e leggerezza, due elementi chiave per chi si allena in ambienti impegnativi.

L’autonomia è il vero cavallo di battaglia

Uno dei motivi per cui il COROS Apex 4 sta attirando l’attenzione è la sua durata della batteria impressionante. Secondo i dati ufficiali, può arrivare fino a 65 ore di registrazione con GPS attivo nella versione più grande (41 ore nel modello da 42 mm). Dettaglio che per gli ultramaratoneti o chi affronta lunghe escursioni, può essere decisivo.

L’azienda conferma che in modalità smartwatch, l’autonomia raggiunge facilmente oltre tre settimane, un traguardo che lo pone nettamente sopra l’Apple Watch Series 9, che fatica a superare il giorno e mezzo con display always-on e GPS disattivato.

Come gli altri modelli del marchio, anche l’Apex 4 è compatibile con l’app COROS Training Hub, che permette di sincronizzare allenamenti, piani personalizzati e analisi del recupero.

Prezzi e disponibilità

L’Apex 4 è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di COROS in due colorazioni, bianca e nera, e in due versioni, 46 mm e 42 mm, rispettivamente a 499 euro e 449 euro, con spedizioni previste tra 2-3 settimane, allo stato attuale.

COROS ha costruito negli anni una solida reputazione tra i trail runner, triatleti e ciclisti di lunga distanza e l’Apex 4 consolida questa immagine, offrendo un prodotto completo, robusto e con caratteristiche premium che di solito si trovano solo su smartwatch più costosi; qualità che lo rendono immediatamente tra gli sportwatch più interessanti del panorama attuale.