COROS, azienda statunitense specializzata nella produzione di sportwatch GPS dedicati a corridori, atleti, alpinisti e avventurieri in generale, ha recentemente lanciato il nuovo sportwatch COROS NOMAD. Prima di passare all’analisi delle sue potenzialità e di tutti gli altri dettagli, riportiamo le parole di Lewis Wu, CEO e co-fondatore di COROS, che ha così presentato il nuovo arrivato:

“Abbiamo creato NOMAD per offrire agli avventurieri un nuovo modo di catturare ricordi ed esperienze, senza compromettere l’hardware ad alte prestazioni che gli utenti COROS si aspettano. È pensato per quelle giornate all’aria aperta che ti rimangono impresse a lungo anche dopo la fine del percorso. Non può sostituire l’esperienza all’aria aperta, ma può aiutarti a ricordare le sensazioni provate.”

COROS NOMAD è ufficiale

COROS NOMAD è uno sportwatch progettato per gli amanti delle avventure in esterna grazie alla presenza di un sistema di navigazione a doppia frequenza (sono incluse le mappe globali con i nomi delle strade) e al supporto a una grande varietà di modalità sportive outdoor, incluse otto diverse modalità di pesca.

Dal punto di vista estetico, si presenta come un orologio robusto con quadrante circolare circondato da una sorta di “corazza”. D’altronde, il dispositivo è dichiaratamente pensato per aiutare escursionisti, scalatori e pescatori a mantenere il proprio percorso e a ricevere informazioni in tempo reale su meteo e altri avvisi di sicurezza.

Tra le novità rispetto ai prodotti precedenti troviamo la funzionalità Adventure Journaling dell’app COROS che consente agli avventurieri di catalogare e rivivere le loro escursioni/attività: in un unico posto, è possibile utilizzare comandi vocali, taggare luoghi, aggiungere foto e trascrivere i promemoria vocali per ottenere un diario digitale.

COROS NOMAD offre poi un display “Memory-in-Pixel” ad alto contrasto da 1,3 pollici che assicura una chiara visibilità sia sotto il sole più splendente (senza intaccare troppo sulla batteria) che in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria integrata garantisce un’autonomia fino a 22 giorni nell’uso standard ma si scende a 50 ore in modalità “GPS All-Systems”.

Al netto delle modalità sportive sopra-citate, lo sportwatch integra una sensoristica tale da potere monitorare con efficienza tante metriche per la salute (dalla frequenza cardiaca al monitoraggio del sonno e dello stress, ma è presente anche il supporto agli ECG), offre davvero tante funzioni smart (incluso il controllo di alcune action cam GoPro e Insta360) e tante funzioni per la sicurezza (come le opzioni per recuperare il percorso).

Specifiche tecniche di COROS NOMAD

Di seguito andiamo a proporre le specifiche tecniche di COROS NOMAD.

Dimensioni: 47,8 x 47,8 x 14,8 mm (senza sensore della frequenza cardiaca)

x x (senza sensore della frequenza cardiaca) Peso: 61 grammi (con cinturino in silicone) o 49 grammi (con cinturino in nylon)

(con cinturino in silicone) o (con cinturino in nylon) Materiali: display protetto da vetro temperato lunetta in materiale polimerico rinforzato con fibre e lega di alluminio cassa in materiale polimerico rinforzato con fibre cinturino in silicone o nylon da 24 mm

Certificazione: 5 ATM

Display: 1,3″ a risoluzione 260 x 260 pixel con supporto al tocco

a risoluzione x con supporto al tocco Memoria interna: 32 GB

Connettività: Bluetooth , GNSS a doppia frequenza Navigazione su mappe globali (con nomi delle strade) o mappe regionali Funzioni di ritorno sui propri passi Avvisi di deviazione e avvisi di siscurezza

, Pulsanti: ghiera digitale , pulsante indietro , pulsante azione

, , Sensori: cardiofrequenzimetro (ottico), altimetro , barometro , accelerometro , giroscopio , bussola , termometro , pulsossimetro , ECG

(ottico), , , , , , , , Autonomia: 50 ore senza GPS a doppia frequenza 34 ore con GPS a doppia frequenza 22 giorni con uso standard ricarica in meno di 2 ore



Immagini di COROS NOMAD

Disponibilità e prezzo di COROS NOMAD

COROS NOMAD è già disponibile all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale dell’azienda che presso altri rivenditori (come Amazon), in tre colorazioni (Green, Brown e Dark Grey) al prezzo consigliato di 369 euro.

