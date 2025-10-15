MOVA lancia oggi un nuovo componente della serie E, ampliando la sua offerta premium: si tratta di MOVA E40 Ultra, un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per rendere più accessibili le tecnologie avanzate. Scopriamo insieme le sue peculiarità e lo sconto di lancio previsto dall’azienda.

MOVA E40 Ultra debutta in Italia con 19.000 Pa e moci estensibili

MOVA E40 Ultra vuole ridefinire il rapporto qualità-prezzo della sua categoria, grazie soprattutto alla potenza di aspirazione da 19.000 Pa offerta nella fascia di prezzo inferiore ai 500 euro. Propone inoltre funzionalità tipiche di modelli premium, come la portata estesa del mocio, l’asciugatura ad aria calda e l’erogazione automatica opzionale del detergente. Secondo il produttore, questo modello risulta perfetto per chi utilizza per la prima volta un robot aspirapolvere e cerca prestazioni e design al giusto prezzo.

Il robot propone dunque una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, grazie alla quale può pulire oltre il 99,5% delle particelle di grandi dimensioni, e moci estensibili MaxiReach che assicurano una pulizia accurata anche nei bordi e negli angoli. Il serbatoio dell’acqua integrato (da 80 ml) promette una distribuzione uniforme, per una migliore rimozione delle macchie; offre tre livelli di erogazione regolabili: la Modalità Delicata, per le aree riservate agli animali domestici, evita che il pelo degli animali si bagni, la Modalità Normale è ideale per le attività di pulizia giornaliera, e la Modalità Intensa per una pulizia profonda in caso di pavimenti particolarmente sporchi.

Il tutto senza timori per i tappeti: E40 Ultra può sollevare il mocio fino a 10,5 mm, mantenendoli asciutti e proteggendoli dall’umidità; al contempo, può sfruttare il riconoscimento ultrasonico dei tappeti, con aumento della potenza di aspirazione. Per gli spostamenti, il robot sfrutta la tecnologia di rilevamento degli ostacoli Single-line Laser, che utilizza laser per rilevare gli oggetti e spostarsi intorno a essi, riducendo al minimo le collisioni e garantendo un ciclo di pulizia senza interruzioni.

Il robot MOVA arriva con una stazione all-in-one con auto-svuotamento, lavaggio automatico del mocio e asciugatura automatica ad aria calda di quest’ultimo (per prevenire i cattivi odori). Lo svuotamento automatico con sacchetto della polvere da 3,2 L garantisce fino a 75 giorni di pulizia senza manutenzione manuale. L’azienda offre una garanzia di 3 anni (come nel caso degli altri prodotti del marchio).

Prezzi e offerta di lancio di MOVA E40 Ultra

MOVA E40 Ultra viene proposto in Italia al prezzo consigliato di 499 euro, ma fino al 26 ottobre 2025 è possibile portarlo a casa con 449 euro, con uno sconto di 50 euro. Risulta acquistabile su Amazon, sullo store ufficiale MOVA, presso MediaWorld e da Unieuro (anche nei rispettivi shop online).