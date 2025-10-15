Appassionati di fai da te? Se avete sempre voluto provare un incisore laser, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi: su Amazon e sul sito ufficiale del produttore c’è infatti Mecpow M1, un nuovo incisore laser da tavolo disponibile nelle versioni da 3,5 W e da 5 W e proposto in offerta grazie a speciali coupon. Vediamo come approfittarne subito.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
Super prezzi per l’incisore laser Mecpow M1 grazie ai coupon
Come probabilmente saprete, gli incisori laser possono essere utilizzati per realizzare o personalizzare le proprie creazioni: sfruttano infatti un raggio laser a diodi per incidere o tagliare materiali (legno, ma anche tanto altro), creando design precisi e dettagliati. In queste ore potete approfittare delle proposte Mecpow per portarvi a casa il modello M1 in sconto, sia nella versione da 3,5 W sia in quella da 5 W.
Mecpow M1 ha un design chiuso (la copertura filtra il 99% del laser) e compatto (220 x 264 x 194 mm, peso di 2,4 kg), e offre diverse soluzioni lato sicurezza: oltre alla certificazione FDA Classe 1, sono presenti la funzione di arresto automatico e la protezione antiribaltamento, e il funzionamento avviene senza fumo né odori. La versione da 5 W può tagliare compensato da 3 mm e legno di pino da 5 mm, e con il modulo opzionale a infrarossi da 1,2 W, può incidere anche i metalli. In generale, l’M1 può elaborare facilmente oltre 300 materiali diversi.
L’area di lavoro da 100 x 100 mm può risultare perfetta per portachiavi, cover per cellulari, piccole targhe, adesivi personalizzati e tanto altro, e l’incisione avviene con una precisione di 0,1 mm. L’incisore supporta il funzionamento offline: i design possono infatti essere caricati non solo via Wi-Fi con smartphone, tablet e PC, ma anche tramite cavo USB. Risulta compatibile con CutLabX, Lightburn e LaserGRBL, per infinite possibilità creative.
Mecpow M1 è disponibile in offerta sia su Amazon sia sul sito ufficiale. Su Amazon potete acquistare l’incisore laser a 143,99 euro (3,5 W) invece di 159,99 oppure a 161,99 euro (5 W) invece di 179,99 digitando il coupon CUVBUUDT nel campo dedicato ai codici promozionali; sul sito ufficiale potete portare a casa M1 a 153,99 euro (5 W) attraverso il coupon MECPOWND30, o a una cifra ancora inferiore con il coupon MECPOWND26, valido per la versione da 3,5 W (esaurita nel momento in cui scriviamo, ma in arrivo).
Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui sotto:
Informazione Pubblicitaria
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Offerte AliExpress: le migliori promozioni del momento
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo