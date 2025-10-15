Appassionati di fai da te? Se avete sempre voluto provare un incisore laser, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi: su Amazon e sul sito ufficiale del produttore c’è infatti Mecpow M1, un nuovo incisore laser da tavolo disponibile nelle versioni da 3,5 W e da 5 W e proposto in offerta grazie a speciali coupon. Vediamo come approfittarne subito.

Super prezzi per l’incisore laser Mecpow M1 grazie ai coupon

Come probabilmente saprete, gli incisori laser possono essere utilizzati per realizzare o personalizzare le proprie creazioni: sfruttano infatti un raggio laser a diodi per incidere o tagliare materiali (legno, ma anche tanto altro), creando design precisi e dettagliati. In queste ore potete approfittare delle proposte Mecpow per portarvi a casa il modello M1 in sconto, sia nella versione da 3,5 W sia in quella da 5 W.

Mecpow M1 ha un design chiuso (la copertura filtra il 99% del laser) e compatto (220 x 264 x 194 mm, peso di 2,4 kg), e offre diverse soluzioni lato sicurezza: oltre alla certificazione FDA Classe 1, sono presenti la funzione di arresto automatico e la protezione antiribaltamento, e il funzionamento avviene senza fumo né odori. La versione da 5 W può tagliare compensato da 3 mm e legno di pino da 5 mm, e con il modulo opzionale a infrarossi da 1,2 W, può incidere anche i metalli. In generale, l’M1 può elaborare facilmente oltre 300 materiali diversi.

L’area di lavoro da 100 x 100 mm può risultare perfetta per portachiavi, cover per cellulari, piccole targhe, adesivi personalizzati e tanto altro, e l’incisione avviene con una precisione di 0,1 mm. L’incisore supporta il funzionamento offline: i design possono infatti essere caricati non solo via Wi-Fi con smartphone, tablet e PC, ma anche tramite cavo USB. Risulta compatibile con CutLabX, Lightburn e LaserGRBL, per infinite possibilità creative.

Mecpow M1 è disponibile in offerta sia su Amazon sia sul sito ufficiale. Su Amazon potete acquistare l’incisore laser a 143,99 euro (3,5 W) invece di 159,99 oppure a 161,99 euro (5 W) invece di 179,99 digitando il coupon CUVBUUDT nel campo dedicato ai codici promozionali; sul sito ufficiale potete portare a casa M1 a 153,99 euro (5 W) attraverso il coupon MECPOWND30, o a una cifra ancora inferiore con il coupon MECPOWND26, valido per la versione da 3,5 W (esaurita nel momento in cui scriviamo, ma in arrivo).

Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui sotto:

Informazione Pubblicitaria