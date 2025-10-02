A distanza di qualche mese dalla loro apparizione in Rete, le nuove icone della suite Office sono state presentate ufficialmente da Microsoft.

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che le nuove icone si caratterizzano per un design moderno, più colorato e giocoso, presentando piccole modifiche che richiamano il recente lavoro di Microsoft con le illustrazioni Fluent.

Come cambiano le icone di Microsoft Office

Il team di Microsoft ha aggiornato tutte le 10 icone principali di Office, implementando un design ispirato al lavoro del colosso di Redmond sull’icona Copilot.

Questa è la prima modifica importante alle icone di Office dopo la loro revisione del 2018 e mette in evidenza un sistema di design più interconnesso, oltre che l’influenza di Copilot su Microsoft 365.

Microsoft Office

Jon Friedman, CVP of Design and Research for Microsoft 365, nel presentare le nuove icone ci ha tenuto a mettere in evidenza che il loro design trasmette concetti come la connessione, la coerenza, la collaborazione fluida e le transizioni fluide, aggiungendo che emanano un senso di fluidità, pur essendo più semplici, intuitive e altamente accessibili.

Microsoft Office

Ed ancora, Friedman ha precisato che se in passato le sfumature erano tenui, adesso sono più ricche e vivaci, con transizioni analogiche esagerate che migliorano il contrasto e l’accessibilità.

Il dirigente del colosso di Redmond ha anche spiegato che ora che Copilot è un sistema più completo e integrato in Microsoft 365, è naturale che, durante l’aggiornamento delle 10 icone principali di Office, la principale fonte di ispirazione sia stata proprio l’icona stessa di Copilot.

Le nuove icone inizieranno a essere distribuite nelle prossime settimane su Web, desktop e dispositivi mobile, sia per gli utenti normali che per quelli Microsoft 365.

