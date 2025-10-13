WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Questa volta, parliamo della versione 25.29.10.72 di WhatsApp Beta per iOS, disponibile tramite TestFlight, nella quale sono emerse novità importanti per l’app WhatsApp su iPad.

L’azienda sta infatti lavorando a una nuova barra laterale, ispirata al design già presente su macOS, che punta a rendere l’interfaccia più ordinata e coerente con i grandi schermi.

WhatsApp introdurrà un’interfaccia pensata per sfruttare al meglio lo spazio su iPad

Finora WhatsApp su iPad ha mantenuto una barra di navigazione inferiore pensata principalmente per iPhone.

Questo approccio, adeguato sugli schermi piccoli, risulta però limitante sui display più ampi visto che gli utenti devono concentrarsi su una porzione ristretta dell’interfaccia, lasciando inutilizzato gran parte dello spazio disponibile.

La nuova sidebar verticale risolve questo problema, offrendo un layout più equilibrato e intuitivo.

Come accade su Mac, la barra laterale ospiterà le sezioni principali, Chat, Chiamate, Community e Impostazioni, in una colonna sulla sinistra dello schermo. L’obiettivo è rendere la navigazione più fluida e naturale, senza costringere l’utente a spostare continuamente lo sguardo verso il basso.

L’impatto visivo sarà immediato in quanto ci sarà più spazio per i contenuti, una distribuzione più coerente e un’interfaccia che finalmente sfrutta le potenzialità del grande display dell’iPad.

Grazie a questa novità WhatsApp punta da tempo a unificare l’esperienza d’uso su più dispositivi, e la novità per iPad rappresenta un tassello fondamentale in questa direzione.

Su Mac, la barra laterale è diventata ormai un elemento distintivo dell’interfaccia, apprezzata per la sua chiarezza e praticità; dunque portare lo stesso approccio su iPad significa offrire una continuità visiva e funzionale tra computer e tablet, così che gli utenti si ritrovino subito a loro agio passando da un dispositivo all’altro.

È un passo che rientra nella strategia più ampia di Meta, che negli ultimi anni ha investito molto nel multi-device: la possibilità di utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente, con sincronizzazione in tempo reale di chat e notifiche, è ormai una realtà.

La nuova sidebar su iPad ne è la naturale evoluzione grafica, pensata per offrire coerenza tra tutte le piattaforme.

Oltre a migliorare la navigazione, la sidebar apre le porte a nuove possibilità di espansione. La disposizione verticale consente di aggiungere facilmente collegamenti rapidi e nuove sezioni senza alterare la struttura principale.

In prospettiva, WhatsApp potrebbe integrare nella barra laterale scorciatoie dedicate a canali, note vocali rapide o nuovi strumenti di collaborazione, come gruppi tematici e community avanzate.

Un passo verso un vero “WhatsApp per iPad”

Fino a poco tempo fa, l’assenza di un’app iPad dedicata era una delle mancanze più discusse dagli utenti. Per anni, l’unico modo per accedere a WhatsApp su tablet era tramite la versione web o l’app iPhone installata in modalità compatibilità.

Solo di recente Meta ha introdotto un’app universale, ma l’interfaccia è comunque rimasta poco ottimizzata. La nuova barra laterale segna quindi un cambio di passo che avvicina la versione per iPad a quella desktop e le conferisce un’identità autonoma e non più limitata a essere una versione allargata dell’app per iPhone.

La nuova sidebar è al momento disponibile solo per un numero molto ristretto di beta tester ed è attualmente in via di sviluppo: pertanto, non è stata comunicata una data ufficiale di lancio, ma è probabile che la funzione arrivi con uno dei prossimi aggiornamenti stabili per iPadOS.

Come accaduto in passato con funzioni come le community o le chat multiple, il rollout sarà graduale in quanto WhatsApp preferisce introdurre le novità in modo controllato.

Di fatto, questa novità rappresenta un passo deciso verso un’esperienza più moderna e funzionale per chi utilizza WhatsApp su tablet, segno che Meta vuole finalmente dare all’app iPad la dignità di un prodotto completo e non di un semplice porting dello smartphone.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.