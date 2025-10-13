Il mercato degli auricolari wireless è ormai saturo di alternative, ma Anker non sembra intenzionata a rallentare. Secondo quanto emerso di recente, il brand starebbe preparando il lancio di un nuovo modello Soundcore D1200, pensato per combinare qualità audio premium, comfort di utilizzo e funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale.

Design semi-in-ear e qualità audio senza compromessi per i prossimi auricolari Anker Soundcore

I Soundcore D1200 adotteranno un design semi-in-ear, una scelta che punta a offrire una vestibilità più leggera rispetto agli auricolari in-ear tradizionali, pur mantenendo una buona stabilità grazie a alette rimovibili disponibili in quattro misure.

Sul fronte tecnico, i nuovi auricolari saranno dotati di driver dinamici da 11 mm con risposta in frequenza compresa tra 20 Hz e 40 KHz, valori che confermano l’intenzione di Anker di offrire un’esperienza d’ascolto ad alta fedeltà. Non manca il supporto al codec LDAC, che consente la trasmissione loseless o a bassa perdita via Bluetooth, garantendo una resa sonora di qualità superiore rispetto ai codec tradizionali come SBC o AAC.

A completare il comparto audio troviamo la tecnologia Adaptive ANC 3.0, capace di regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, e una modalità trasparenza, utile per percepire i suoni esterni senza rimuovere gli auricolari.

Come ormai tipico dei prodotti Soundcore più recenti, anche i D1200 integreranno funzionalità avanzate legate all’IA, grazie a un sistema a quattro microfoni con algoritmo intelligente sarà possibile ottenere chiamate sempre chiare, anche in contesti rumorosi.

Ma la vera novità è rappresentata dalla traduzione in tempo reale: tramite l’app Soundcore gli auricolari potranno tradurre fino a 100 lingue con una precisione dichiarata del 97%, rendendoli ideali per chi viaggia o lavora in contesti internazionali.

Non mancheranno poi il rilevamento automatico dell’indossamento, i controlli touch personalizzabili (doppio tap e pressione prolungata), e la compatibilità con Google Fast Pair per un abbinamento immediato con i dispositivi Android.

Sul piano tecnico i nuovi Soundcore D1200 supporteranno Bluetooth 6.1 con raggio operativo fino a 10 metri e connessione simultanea a due dispositivi, così da passare facilmente da smartphone a laptop (o tablet) senza disconnessioni.

L’autonomia sarà uno dei punti forti del prodotto, fino a 7 ore di ascolto con ANC disattivato e 6 ore con ANC attivo, per un totale di 30 ore complessive (26 con ANC) grazie alla custodia di ricarica da 800 mAh; inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti offrirà circa 4 ore di riproduzione, mentre la ricarica completa richiederà 3 ore.

La certificazione IP55 garantisce infine resistenza a polvere e spruzzi, rendendo gli auricolari adatti anche per l’attività sportiva.

Secondo le informazioni disponibili, gli Anker Soundcore D1200 dovrebbero debuttare negli Stati Uniti entro la fine dell’anno a un prezzo di 99,99 dollari; non sono ancora stati confermati i piani per l’arrivo in Europa, ma è verosimile che il lancio globale avvenga nei primi mesi del 2026. I nuovi auricolari saranno disponibili nelle colorazioni nero, blu e bianco, in linea con lo stile minimalista e moderno della serie.

Se le specifiche trapelate dovessero essere confermate, i Soundcore D1200 potrebbero rappresentare una delle soluzioni più versatili della categoria, capaci di unire ottima resa sonora, funzioni IA all’avanguardia e un prezzo accessibile. Un mix che potrebbe renderli un punto di riferimento per chi cerca auricolari completi, performanti e pronti ad adattarsi a qualsiasi contesto d’uso.