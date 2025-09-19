Nel settore dei dispositivi indossabili è arrivato un prodotto innovativo il cui punto di forza non è tanto nella presenza di questo o quel componente, quanto nella loro assenza. Infatti, questi auricolari senza fili si caratterizzano per l’assenza della batteria, della custodia di ricarica e dei componenti elettronici. Grazie a una tecnologia proprietaria, questi auricolari trasmettono l’audio in modo passivo, eliminando completamente i componenti tradizionali e riducendo al minimo lo spessore. Il risultato è un dispositivo comodo e silenzioso, progettato appositamente per migliorare la qualità del sonno.

È quanto realizzato da Somni, startup britannica specializzata in tecnologie dedicate al sonno, che ha presentato SomniBuds, una coppia di auricolari che utilizza campi magnetici per trasmettere l’audio direttamente alle orecchie, senza bisogno di cavi, connessioni wireless o alimentazioni elettriche.

L’innovazione degli auricolari SomniBuds

Il sistema alla base del funzionamento degli auricolari SomniBuds si compone di tre elementi, ovvero gli auricolari, un tappetino da posizionare sotto il cuscino e il ricevitore esterno. Il tappetino, sottile e morbido, chiamato SomniMat, che si può sistemare sia sotto il cuscino che sotto il materasso o nella testiera del letto, si collega via Bluetooth a qualsiasi sorgente audio, dallo smartphone al tablet, e genera un campo magnetico capace di far vibrare un diaframma sensibile presente all’interno degli auricolari. Questo movimento meccanico produce il suono, senza la necessità di circuiti, batterie o chip all’interno degli auricolari. Il risultato è un dispositivo passivo, estremamente sottile, leggero e che non necessita di manutenzione, caratteristiche che lo rende particolarmente adatto all’utilizzo durante le ore notturne.

La particolarità che rende questi auricolari diversi da tutti gli altri è l’assenza totale di elettronica, che consente anche di ridurne significativamente lo spessore. Ogni auricolare misura appena 3 millimetri ed è progettato per restare completamente all’interno del canale uditivo. Questo consente di dormire comodamente anche su un fianco, senza sentire alcuna pressione. La struttura in foam adattivo aiuta non solo a garantire il comfort durante l’utilizzo, ma anche a isolare chi li indossa dai rumori ambientali. Nonostante non ci sia una vera e propria funzione di cancellazione attiva del rumore, Somni dichiara fino a 37 dB di attenuazione passiva, sufficiente per coprire rumori come quelli del traffico o il russamento del partner.

Inoltre, i SomniBuds non richiedono app o software proprietari e si collegano a qualunque dispositivo dotato di Bluetooth, e funzionano con tutte le app, da quelle per meditazione e rumore bianco fino agli audiolibri o ai podcast. L’audio viene trasmesso in mono e funziona solo entro una distanza massima di circa un metro dal tappetino. Sono quindi pensati esclusivamente per l’uso a letto e non sostituiscono le cuffie tradizionali.

La startup britannica ha previsto una campagna di crowdfunding su Kickstarter per lanciare il prodotto, che ha un prezzo di lancio di 231 dollari (circa 215€) per il kit singolo, mentre la versione DuoMat per due persone è disponibile a 251 dollari (circa 233€). Il prezzo previsto sul mercato sarà invece di 300 dollari (circa 279€), con l’azienda che promette di spedire gli auricolari in tutto il mondo entro dicembre.