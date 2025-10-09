Chi dice che per avere il meglio della tecnologia OLED servono oltre 3000 euro? LG OLED evo AI G5 da 65 pollici, il nuovissimo modello per il 2025, smentisce questa convinzione con un’offerta di lancio su Amazon che raggiunge un risparmio elevatissimo sul prezzo di listino. Parliamo di un televisore che alza l’asticella della qualità visiva e delle prestazioni, proposto con uno sconto che lo rende da considerare seriamente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Smart TV un vero e proprio affare.

LG OLED evo AI G5: un concentrato di tecnologia e luminosità

Il televisore LG OLED evo AI G5 (modello OLED65G55LW) rappresenta il vertice dell’ingegneria LG nel campo dei pannelli OLED. Il cuore del dispositivo è il suo schermo da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, ma la vera magia risiede nella tecnologia Brightness Booster Ultimate. Questa innovazione consente di raggiungere un picco di luminosità superiore del 45% rispetto ai pannelli OLED tradizionali, risolvendo uno dei pochi limiti storici di questa tecnologia e garantendo una visione spettacolare anche in ambienti molto illuminati, senza sacrificare il nero assoluto e la fedeltà cromatica del 100% che solo un OLED può offrire.

A gestire ogni aspetto dell’immagine e del suono c’è il nuovo e potentissimo processore α11 AI Gen 2, un chip che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale ogni singolo frame, migliorando la nitidezza, il contrasto e i colori. Il comparto audio non è da meno, con il supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per un’esperienza audio-visiva tridimensionale e immersiva, degna di una sala cinematografica. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti: con il supporto a VRR, GSYNC e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 4K@165Hz, il LG OLED evo AI G5 garantisce una fluidità di gioco eccezionale e un input lag ridotto al minimo. Il design è elegante e minimale, con cornici sottilissime e una staffa per il montaggio a muro inclusa nella confezione, per un’installazione a filo parete pulita e moderna.

Un’offerta che ridefinisce il concetto di top di gamma

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa promozione imperdibile. Il prezzo di listino ufficiale del LG OLED evo AI G5 65 pollici è di 3.299€. Grazie all’attuale offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 1.839€, con un risparmio netto di ben 1.460€. Si tratta di uno sconto di oltre il 44% su un modello appena arrivato sul mercato, un’occasione più unica che rara. L’offerta è valida sul modello venduto e spedito da Amazon, garanzia di affidabilità e di un servizio clienti eccellente. Non sono specificate scadenze temporali, ma è molto probabile che si tratti di una promozione di lancio con scorte limitate. Per chi cerca il massimo della qualità visiva senza compromessi, questa è senza dubbio l’occasione giusta per fare il grande salto.

