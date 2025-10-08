Sennheiser torna a puntare dritto al cuore degli audiofili con le nuove HDB 630, cuffie che promettono di unire fedeltà sonora con la libertà della tecnologia wireless.

Presentate ufficialmente oggi, 8 ottobre 2025, le HDB 630 si pongono come l’erede spirituale delle MOMENTUM 4, in chiave più raffinata pur mantenendo la qualità da studio di registrazione, tipica del brand.

Sennheiser HDB 630 raccolgono l’eredità delle MOMENTUM con un’anima tutta nuova

Esteticamente le HDB 630 riprendono il design delle MOMENTUM 4, ma sotto la superficie tutto è stato ripensato per soddisfare gli ascoltatori più esigenti.

Ogni padiglione ospita un trasduttore dinamico da 42 mm, prodotto nel moderno stabilimento Sennheiser di Tullamore, in Irlanda.

L’unità è affiancata da una serie di trattamenti acustici che privilegiano la purezza del suono rispetto alla potenza artificiale, garantendo voci naturali, medi fluidi e dinamiche precise.

“Volevamo offrire un prodotto che mantenesse il livello di qualità tipico delle cuffie cablate, ma con la libertà del wireless“, spiega Wee Hong Kuan, Senior Product Manager di Sennheiser. “Le HDB 630 rappresentano un equilibrio unico tra fedeltà e personalizzazione“.

Il cuore tecnologico delle HDB 630 è un motore audio digitale ad alta risoluzione, compatibile con un’ampia gamma di configurazioni.

Attraverso la porta USB-C o il classico jack da 3,5 mm, le cuffie supportano file audio fino a 24 bit/96 kHz, mantenendo una resa da studio anche in modalità cablata.

Per chi preferisce l’ascolto senza fili, Sennheiser ha integrato il Bluetooth 5.2 con supporto al codec aptX Adaptive, che ottimizza automaticamente qualità e stabilità della connessione.

Un dettaglio notevole è la presenza di un trasmettitore USB-C incluso nella confezione, che permette di abilitare la trasmissione in alta risoluzione anche su smartphone e tablet che non dispongono nativamente di questa funzione.

Secondo Sennheiser, il dongle porta la compatibilità con aptX Adaptive dall’attuale 16% all’80% dei dispositivi mobili.

EQ parametrico e “Crossfeed” per un audio che si modella come in studio

Le HDB 630 segnano anche un salto in avanti sul fronte del controllo sonoro. Tramite la nuova app Smart Control Plus, gli utenti possono regolare un equalizzatore parametrico completo, con controlli su ampiezza (Q), filtri e curve di risposta.

Non manca la modalità Crossfeed, ispirata alle iconiche HE 1 di Sennheiser: una funzione che mixa parzialmente i canali destro e sinistro, restituendo una spazialità più naturale e riducendo l’affaticamento nelle sessioni di ascolto prolungate.

Gli utenti possono anche salvare e condividere i propri preset audio con altri possessori di HDB 630, e in futuro sarà possibile farlo tramite QR code.

Le nuove cuffie non si limitano alla qualità sonora. La struttura è leggera e bilanciata, con un archetto rivestito in Japanese Protein Leatherette di IDEATEX, noto per la morbidezza e la resistenza nel tempo.

La vestibilità è pensata per l’ascolto in movimento o durante i viaggi, e l’Adaptive Noise Cancellation mantiene il mondo esterno ridotto a un sussurro, con una modalità trasparenza attivabile per restare in contatto con l’ambiente.

Anche le chiamate beneficiano di un sistema a doppio microfono con beamforming AI, che isola la voce e riduce i rumori di fondo durante le conversazioni.

Autonomia e ricarica rapida

Uno dei punti di forza delle HDB 630 è l’autonomia: fino a 60 ore di riproduzione continua con una sola carica.

In caso di emergenza, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 7 ore di ascolto.

La confezione include un cavo USB-C, un cavo analogico da 3,5 mm, un adattatore per aereo, un dongle Bluetooth USB-C e una custodia rigida da viaggio.

Come sottolinea Tobias Ritter, ingegnere acustico del progetto, l’obiettivo era garantire «un suono bilanciato e realistico, con bassi estesi ma controllati, che permettano di percepire ogni dettaglio emotivo di un brano, sia in viaggio che a casa».

Prezzo e disponibilità

Le Sennheiser HDB 630 sono disponibili in preordine da oggi, 8 ottobre, al prezzo di 499,90 euro (o 499,95 dollari) con l’inizio delle spedizioni previsto dal 21 ottobre tramite i rivenditori autorizzati e il sito ufficiale Sennheiser.