È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte Prime, una promozione di Amazon simile al Prime Day che consente ai clienti Amazon Prime di risparmiare un bel po’ su un sacco di prodotti di vario genere. Qui ci soffermiamo sulle cuffie in offerta, sia true wireless che over-ear e on-ear, sempre senza fili. Ecco quelle che vale la pena prendere in considerazione.
Amazon sconta tante cuffie wireless per la Festa delle Offerte Prime 2025
Breve premessa: la Festa delle Offerte Prime è una promozione in vigore oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, due giorni in cui Amazon propone sconti su moltissimi prodotti. Come dicevamo, è un evento promozionale riservato agli abbonati ad Amazon Prime, alla stregua del Prime Day; sappiate però che è comunque possibile iscriversi adesso e approfittarne subito lo stesso.
Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, passiamo agli sconti, visto che, pur essendo ufficialmente in vigore fino alle 23:59 di domani, 8 ottobre, è molto probabile che quelli più interessanti lo siano per pochissimo, per ovvi motivi legati all’eventuale esaurimento delle scorte. Per inciso, i prezzi dei prodotti elencati potrebbero subire delle variazioni.
Cuffie bluetooth over-ear e on-ear in offerta
- Soundcore by Anker Q30 Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva con Modalità Multiple, Hi-Res Audio, EQ personalizado vía App, 40 Ore, Cuffie Wireless, Connessione Multipunto, Vestibilità Comoda a 49,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Skullcandy Hesh Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Microfono, 36 Ore di Autonomia, Compatibili con iPhone, Android e Dispositivi Bluetooth – Nero a 49,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Sennheiser ACCENTUM Special Edition – ACCENTUM Cuffie e BTD 600 Bluetooth Dongle – Durata della batteria di 50 ore, ibrida ANC e dongle con adattatore USB-A/USB-C – Nero/Rame a 89,99 euro invece di 199euro su Amazon
- Skullcandy Crusher ANC 2 Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore, Sensory Bass, Skull-iQ, Microfono, 50 Ore di Autonomia, Compatibili con Alexa, Connessione Bluetooth – Nero a 127,99 euro invece di 229,99 euro su Amazon
- Bose QuietComfort SC Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, con Custodia Morbida, Nero a 179,95 euro invece di 289,95 euro su Amazon
- Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato, audio lossless USB-C, compatibilità con Apple e Android – Nero a 195 euro invece di 399,95 euro su Amazon
- Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Special Edition: Bluetooth per telefonate cristalline con cancellazione adattiva del rumore, 60 h di autonomia e design pieghevole leggero, Nero/Rame a 199,99 euro invece di 399 euro su Amazon
- Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset – Noise Cancelling Microsoft Teams Certified Stereo Headphones With Long-Lasting Battery, Ottimizzato per Microsoft Teams, Nero, Senza Supporto a 272,22 euro invece di 633,18 euro su Amazon
- Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore–55 ore di autonomia–Bluetooth 5.0–Ricarica rapida in 10 min–6 Hz a 21kHz–custodia protettiva e cavo–personalizzabile (Alluminio/Giallo) a 299 euro invece di 499 euro su Amazon
- Bose QuietComfort Ultra Headphones Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore, Audio Spaziale e Microfono, Modello Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 ore, Nero a 299,95 euro invece di 499,95 euro su Amazon
Cuffie true wireless in offerta
- OPPO Enco Air4 Auricolari True Wireless,44h di Autonomia, Driver in Titanio, Bluetooth 5.4, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], Silky White a 44,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio dimensionale con tracking del movimento della testa, Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Bilanciamento Alti-Bassi, Nero a 54,99 euro invece di 74,99 euro su Amazon
- Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Grigio tempesta a 55 euro invece di 89,95 euro su Amazon
- Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3 a 55,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- LG,xboom Budslite, cuffiebluetooth, Auricolari, auricolari anc sport, auricolari in ear bluetooth cancellazione attiva rumore, Cuffie wireless, Nero a 59 euro invece di 79 euro su Amazon
- Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless, Audio by Bose, Cuffie Bluetooth, Cancellazione del Rumore Premium, Fino a 40 Ore di Autonomia, Resistenti a Sudore e Acqua, con Microfono – Nero a 65,99 euro invece di 119,99 euro su Amazon
- DENON Marantz PerL Auricolari Wireless per Ascolto Personalizzato, Colore Nero a 99 euro invece di 169 euro su Amazon
- Beats Studio Buds + | Auricolari true wireless con cancellazione del rumore, compatibilità Apple e Android migliorata, microfono incorporato, cuffie Bluetooth resistenti al sudore- Trasparente a 109,99 euro invece di 199,95 euro su Amazon
- Technics EAH-AZ80E-K Auricolari Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth Multipoint 3 Dispositivi, Confortevoli Auricolari In-Ear, Ricarica Senza Fili, Nero a 169,99 euro invece di 259 euro su Amazon
- Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 – Smart Earbuds con Bluetooth 5.4, suono cristallino, design confortevole, durata della batteria di 30 ore e Adaptive ANC – nero grafite a 169,99 euro invece di 279,9 euro su Amazon
- Bang & Olufsen Beoplay EX – Auricolari Premium Bluetooth Wireless con Cancellazione del Rumore e 6 Microfoni, Batteria di 28 Ore, Auricolari Impermeabili per Lavoro, Sport e Gioco – Nero a 199 euro invece di 399 euro su Amazon
Erano solo alcune delle cuffie in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2024, promozione che è in vigore fino alle 23:59 di domani, mercoledì 8 ottobre 2025, di cui trovate tutto il resto nel link qui sotto.
Tutti i prodotti in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025
