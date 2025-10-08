Sono passate quasi tre settimane dall’evento Ride the wind con cui HUAWEI ha presentato ufficialmente i nuovi HUAWEI Watch GT 6 e anticipato HUAWEI Watch Ultimate 2, smartwatch che, come da programma, è in vendita in Italia a partire da oggi.

Questo dispositivo gode di una peculiarità: è il primo smartwatch al mondo a supportare la comunicazione subacquea basata su sonar, offrendo quindi una marcia in più sul fronte della sicurezza durante le immersioni. Questa però è solo una delle peculiarità di Watch Ultimate 2, dispositivo super completo che il produttore cinese propone nel Bel Paese con una interessantissima promo-lancio.

HUAWEI Watch Ultimate 2 arriva in Italia

Arriva in Italia HUAWEI Watch Ultimate 2, uno smartwatch realizzato con cassa in metallo liquido a base di zirconio (con finitura in acciaio nella versione blu) che gode di una qualità costruttiva impeccabile, raggiungendo le certificazioni IP68/69 (resistenza ad acqua e polvere), 20 ATM, e per le immersioni fino a 150 metri di profondità.

Quest’ultima caratteristica lo rende il dispositivo perfetto per le attività sottomarine. HUAWEI ha però alzato l’asticella, dotando lo smartwatch della comunicazione subacquea basata su sonar, funzione che consente agli utenti di inviare messaggi predefiniti ed emoji ad altri smartwatch presenti entro un raggio di 30 metri; ovviamente questa funzione può essere utilizzata anche per ragioni di sicureza, includendo gli SOS subacquei (fino a 60 metri di distanza) per rendere più tempestivo l’intervento dei soccorsi in caso di emergenza.

Non solo immersioni: è il compagno ideale per avventurieri di ogni tipo

Andando oltre, HUAWEI Watch Ultimate 2 integra un sistema di antenna “a fessura” che migliora la ricezione del segnale all’aperto e il sistema di posizionamento dual-band Sunflower che garantisce la navigazione precisa anche nelle condizioni più difficili. C’è il supporto alle eSIM che abilita la possibilità di effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch, anche con buona qualità ovunque grazie alla cancellazione del rumore potenziata dall’IA.

Tornando all’ambito sicurezza, essa non si ferma solo alla potenzialità SOS in immersione sopra-citata: HUAWEI ha implementato anche il rilevamento automatico delle cadute, la funzione SOS emergenza e il monitoraggio dell’altitudine. Lo smartwatch non è quindi il compagno adatto solo per coloro che praticano le immersioni ma, più in generale, punta ad essere il compagno perfetto per sportivi e avventurieri di ogni tipo.

Per le spedizioni outdoor sono incluse anche le mappe a colori complete (online e offline), mentre è stata confermata la presenza della modalità golf con la mappa globale di 1.500 campi da golf. Oltre a queste due modalità, sono supportate oltre 100 modalità sportive.

Completissimo anche per il monitoraggio della salute

Dal punto di vista del monitoraggio della salute, Watch Ultimate 2 integra il sistema TruSense, la tecnologia X-TAP e sensori super-sensibili nella zona posteriore (realizzata in ceramica nanocristallina). Il tutto gli consente di monitorare fino a 11 parametri chiave per la salute con la funzione Health Glance. Abbiamo anche il supporto alle misuirazioni SpO2 in tempo reale e monitoraggio dettagliato di frequenza cardiaca e sonno.

Lo smartwatch è compatibile sia con smartphone Android che con iPhone ma, come di consueto, riesce a dare il meglio di sé in accoppiata con uno smartphone HUAWEI. Non vengono comunicati dati sulla capacità della batteria ma sappiamo che l’autonomia raggiunge gli 11 giorni di utilizzo con risparmio energetico attivo o i 4,5 giorni con utilizzo standard.

Specifiche tecniche di HUAWEI Watch Ultimate 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Ultimate 2.

Dimensioni: 48,5 x 48,5 x 12,9 mm (nero) e 47,8 x 47,8 x 12,9 mm (blu)

x x (nero) e x x (blu) Peso: 80,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali cassa: metallo liquido a base di zirconio (entrambi, fronte), finitura in acciaio (blu, fronte), ceramica nanocristallina (entrambi, retro)

(entrambi, fronte), finitura in (blu, fronte), (entrambi, retro) Certificazioni: 20 ATM , IP68 , IP69 , immersioni (fino a 150 m di profondità)

, , , (fino a 150 m di profondità) Display: LTPO AMOLED 2.0 da 1,5″ Risoluzione 466 x 466 pixel Luminosità di picco a 3.500 nit

da Connettività: 4G (via eSIM), Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (BR+BLE), GPS (dual-band), NearLink , NFC

(via eSIM), (802.11 ax), (BR+BLE), (dual-band), , Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , luce ambientale , barometro , profondità , temperatura , frequenza cardiaca (ottico), ECG , X-TAP

, , , , , , , (ottico), , Pulsanti: superiore sinistro , superiore destro (corona girevole), inferiore destro

, (corona girevole), Sistema operativo: HarmonyOS 5.0 Compatibilità: Android 9.0 (o superiore) e iOS 13.0 (o superiore)

Ricarica: wireless (fino a 20 W )

(fino a ) Autonomia (con Android/iPhone): 4,5 giorni/3 giorni con utilizzo tipico 3 giorni/2,5 giorni con AOD e utilizzo tipico 12 ore in immersione con comunicazione subacquea su sonar 18 ore in immersione senza comunicazione subacquea su sonar 22 ore in modalità Trail run 24 ore in modalità golf 40 ore in modalità spedizione



Immagini di HUAWEI Watch Ultimate 2

Prezzo e promo lancio di HUAWEI Watch Ultimate 2

Come anticipato in apertura, HUAWEI Watch Ultimate 2 è disponibile in Italia da oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori (incluso Amazon). Lo smartwatch arriva nelle due colorazioni Nero, proposta a 899 euro, e Blu, proposta a 999 euro.

In occasione del lancio, fino al 4 novembre 2025, HUAWEI ha messo in piedi un’interessantissima promozione sullo store ufficiale, composta da sconto, omaggio e possibilità di acquistare un terzo prodotto a prezzo vantaggioso.