Quando Apple annunciò la produzione di un film dedicato alla Formula 1, molti analisti lo considerarono un esperimento ad alto rischio a causa del budget stellare, un tema di nicchia per il grande pubblico e l’ardua sfida di sfondare al botteghino con un brand noto per l’hardware e i servizi digitali.

A un mese di distanza i numeri stanno dando ragione al colosso di Cupertino: F1: The Movie ha superato i 500 milioni di dollari di incassi globali in poco più di un mese, confermandosi come il più grande successo cinematografico mai realizzato dalla divisione Apple Original Films.

Secondo le stime più recenti, il film ha raggiunto i 509 milioni di dollari a livello mondiale, di cui 165 milioni negli Stati Uniti e 344 milioni nei mercati internazionali. Oltre a questo, con la riedizione in IMAX prevista per agosto e una tenuta nelle sale sopra le aspettative, il film potrebbe chiudere ben oltre i 550 milioni.

F1: The Movie è il più grande successo cinematografico mai realizzato da Apple

Uscito il 27 giugno, F1: The Movie ha incassato 145 milioni di dollari nel weekend di debutto, superando le previsioni di buona parte degli analisti.

Se il mercato statunitense ha registrato performance solide ma non eccezionali, la vera sorpresa è arrivata dall’estero: l’Europa ha trainato gli incassi, così come alcuni mercati asiatici tradizionalmente meno legati allo sport.

Il successo globale è tale che il film è stato definito un “fenomeno culturale” in Giappone e Brasile, dove la Formula 1 ha un seguito storico.

Una parte del successo di F1: The Movie è legata a una strategia distributiva mirata. Apple ha infatti collaborato con Warner Bros. per portare il film in oltre 70 mercati, senza fretta di far approdare il titolo su Apple TV+.

Secondo indiscrezioni, il film sarà disponibile in streaming da ottobre, ma Apple e Warner non hanno alcun incentivo ad accelerare la finestra distributiva visti gli incassi ancora robusti, l’obiettivo è ovviamente sfruttare al massimo il potenziale cinematografico prima di sfruttarlo come “biglietto da visita” su Apple TV+.

Stando agli analisti, F1: The Movie sta aumentando la visibilità di Apple nel mondo dell’intrattenimento e consolidando la reputazione di Apple Original Films come uno studio in grado di competere con i grandi produttori di Hollywood, il che inevitabilmente aprirà le porte degli Studios a produzioni altrettanto grandi e prestigiose in futuro.

Un investimento costoso, ma che sta dando i suoi frutti

Nonostante l’euforia per il mezzo miliardo già incassato, gli analisti ricordano che il film è stato una delle produzioni più costose mai realizzate da Apple.

Il film è stato talmente costoso che significa che il punto di pareggio per Apple si colloca più vicino ai 600 milioni di incasso.

Eppure, anche se il margine diretto al botteghino potrebbe non essere enorme, il ritorno per Apple è strategico e non solo monetario: il film diventerà un contenuto “premium” per Apple TV+ praticamente a costo zero finendo così per attirare nuovi abbonati e rafforzando la percezione della piattaforma come un posto dover potersi godere produzioni di qualità.

I progetti per Apple TV+ e le prospettive future

Il trionfo di F1: The Movie apre interrogativi sulle future ambizioni di Apple in ambito cinematografico. Finora, l’azienda di Cupertino ha prodotto numerosi film originali, ma ha raramente concesso loro un’uscita in sala, preferendo la distribuzione diretta su Apple TV+.

Per ora, non ci sono segnali di un cambio di strategia su larga scala: i prossimi titoli attesi nel 2025, come Highest 2 Lowest con Denzel Washington (dal 5 settembre su Apple TV+) e The Lost Bus con Matthew McConaughey, dovrebbero mantenere la strategia di sempre, dunque finire sulla piattaforma.

Tuttavia, il successo di F1 potrebbe convincere Apple a valutare per alcuni progetti selezionati una distribuzione ibrida o addirittura un lancio cinematografico in stile tradizionale.

In conclusione possiamo affermare con certezza che, numeri alla mano, F1: The Movie, è il più grande successo della divisione cinematografica di Apple segnando un punto di arrivo ma anche di partenza importante per le strategie di intrattenimento e servizi dell’azienda.

Sarà interessante capire se questo sarà un caso isolato o il primo capitolo di una strategia cinematografica più ambiziosa.