WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Ebbene, con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS (versione 25.28.74) disponibile su App Store, Meta ha introdotto una delle novità più attese dagli utenti ovvero la traduzione automatica e sicura dei messaggi in 21 lingue.

La funzione, già in fase di rollout globale, permette di comprendere e rispondere a conversazioni multilingue senza mai uscire dall’app, mantenendo sempre la crittografia end-to-end.

WhatsApp accoglie le traduzioni rapide, affidabili e completamente private

A differenza della versione Android, che utilizza un proprio sistema di elaborazione, WhatsApp su iOS sfrutta le API ufficiali di traduzione di Apple introdotte con iOS 17.4.

Questo significa che l’app non ha bisogno di inviare i messaggi a server esterni ma che la traduzione avviene direttamente sul dispositivo, in modo istantaneo e soprattutto sicuro.

Gli utenti possono tradurre un messaggio selezionandolo e scegliendo “Traduci” dal menu contestuale. Il testo tradotto appare subito sotto al messaggio originale, mantenendo il contesto della conversazione.

Questo approccio “a doppio livello” semplifica la lettura e rende più fluido seguire discussioni in lingue diverse, senza interrompere la chat o dover passare ad altre app.

Come potete notare dalla schermata (via WABetaInfo), la nuova opzione è disponibile nelle chat singole, nei gruppi e nei canali. WhatsApp punta così a migliorare la comunicazione globale, soprattutto per chi lavora in contesti internazionali o partecipa a community miste.

Grazie all’integrazione diretta con il sistema di Apple, la funzione è anche più stabile e veloce, offrendo un’esperienza simile a quella delle traduzioni integrate di Safari o dell’app Traduci nativa di iOS.

Oltre alla velocità, l’azienda afferma che il vantaggio principale sia la continuità: non serve copiare o incollare messaggi, né aprire altre applicazioni. Tutto avviene all’interno della finestra di chat, riducendo le distrazioni e mantenendo la concentrazione sulla conversazione.

Il sistema di traduzione utilizza i pacchetti linguistici di Apple scaricabili sul dispositivo. Una volta installati, questi consentono di effettuare traduzioni completamente offline.

Il framework rileva automaticamente la lingua del messaggio, ma l’utente può anche correggerla manualmente e scegliere la lingua di destinazione.

La lista delle lingue supportate comprende: arabo, cinese (semplificato e tradizionale), olandese, inglese (UK e US), francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, thailandese, turco, ucraino e vietnamita.

La disponibilità può variare in base alla versione di iOS installata, ma Apple continua ad ampliare l’elenco con ogni aggiornamento del sistema operativo.

Un aspetto chiave della nuova funzione è la protezione dei dati: visto che le traduzioni avvengono localmente sul dispositivo, i messaggi non vengono mai inviati né ad Apple né a Meta.

È possibile verificarlo attivando la modalità aereo dopo aver scaricato un pacchetto linguistico: la traduzione funzionerà comunque, prova del fatto che tutto il processo avviene in locale.

L’integrazione con le API native di Apple consente a WhatsApp di offrire traduzioni più veloci, precise e stabili, sfruttando le ottimizzazioni di sistema e i modelli linguistici già presenti su iOS. Inoltre, la scelta di un’architettura on-device elimina le problematiche legate alla latenza di rete o all’invio dei messaggi a servizi cloud di terze parti.

Disponibilità e rollout

La funzione di traduzione dei messaggi è già inclusa nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS, ma come spesso accade, il rilascio è graduale. Alcuni utenti la vedranno subito, altri nei prossimi giorni o settimane.

È consigliato aggiornare all’ultima versione disponibile su App Store per ricevere la funzione appena attiva nel proprio Paese.

Chi non la trova ancora nel menu può seguire i passaggi mostrati nelle schermate di cui sopra per verificarne la presenza: basta aprire una chat e selezionare un messaggio: se appare l’opzione “Traduci”, la funzione è attiva.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.