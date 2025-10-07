SwitchBot, azienda già nota per la sua ampia gamma di dispositivi dedicati alla smart home, ha presentato un nuovo accessorio che punta tutto sulla sicurezza personale; si tratta del nuovo allarme di sicurezza SwitchBot, un dispositivo tascabile che unisce in un solo corpo un telecomando NFC per le serrature intelligenti e un sistema di emergenza multifunzione pensato per aumentare la tranquillità dell’utente in situazioni di rischio.
SwitchBot lancia un portachiavi intelligente che è anche un allarme da 130 dB
A prima vista, il nuovo gadget di SwitchBot sembra una semplice torcia portachiavi, e in effetti integra anche un piccolo LED utile per illuminare in caso di necessità, ma nasconde al suo interno una serie di funzionalità tutt’altro che banali. In condizioni normali il dispositivo funziona come chiave NFC compatibile con le serrature intelligenti del brand, permettendo di sbloccare la porta con un solo tocco; inoltre, tramite Bluetooth, può inviare una notifica automatica di arrivo a casa ai propri contatti, avvisando i familiari del rientro in sicurezza.
Il vero cuore del prodotto però, è la sua funzione di emergenza, tirando con forza il piccolo laccetto collegato al portachiavi si attiva immediatamente un allarme sonoro da 130 dB, accompagnato da una luce stroboscopica lampeggiante. In parallelo, l’app collegata può inviare automaticamente una notifica di emergenza fino a cinque contatti fidati, condividendo l’ultima posizione nota dell’utente.
SwitchBot ha pensato anche a chi si trova in situazioni di disagio non ancora pericolose, offrendo una funzione discreta ma efficace: premendo due volte un pulsante, l’allarme può avviare una chiamata telefonica virtuale sullo smartphone, completa di suoneria anche in modalità silenziosa; l’utente può quindi fingere di rispondere simulando una conversazione reale, un piccolo trucco che in molti casi può bastare per scoraggiare comportamenti indesiderati.
Il nuovo allarme SwitchBot è tracciabile tramite la rete Dov’è di Apple, ma non è ancora compatibile con l’analogo ecosistema di Android, come invece accade con altri dispositivi simili; tuttavia l’allarme dell’azienda si distingue dai concorrenti per l’allarme sonoro più potente.
Non manca la certificazione IP65 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua, mentre l’alimentazione è affidata a due batterie CR2032 sostituibili, con un’autonomia fino a un anno di utilizzo regolare o due anni se si disattiva la funzione di localizzazione Apple.
L’allarme di sicurezza SwitchBot è disponibile da oggi sul sito ufficiale dell’azienda nelle colorazioni nero, bianco e verde acqua, al prezzo di 39,99 dollari. Si tratta di un prodotto pensato non solo per gli utenti già integrati nell’ecosistema SwitchBot, ma anche per chi cerca un accessorio tascabile in grado di offrire un aiuto concreto in caso di emergenza, con in più la tranquillità di poter aprire casa con un semplice tocco.
Il nuovo dispositivo conferma ancora una volta l’approccio dell’azienda, combinare praticità e sicurezza, estendendo l’idea di smart home anche fuori dalle mura domestiche; un piccolo portachiavi insomma, ma con un potenziale molto più grande.
