C’è anche SwitchBot tra i protagonisti della nuova edizione di IFA. L’azienda, sempre più punto di riferimento del settore della Smart Home (e non solo), è presente all’evento di Berlino con un intero stand dedicato alla nuova gamma di prodotti, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale. Nel corso del prossimo futuro, l’AI sarà progressivamente estesa a nuovi dispositivi della gamma SwitchBot, diventando un punto di riferimento della gamma del brand.

Le novità di SwitchBot per IFA: non solo Smart Home

Tra i nuovi prodotti che SwitchBot ha svelato in occasione di IFA 2025 c’è spazio per SwitchBot AI Hub, un nuovo centro di controllo per la casa intelligente che sfrutta un AI in locale che può essere abbinato a telecamere e campanelli smart di SwitchBot in modo da poter “comprendere” gli eventi che accadono in casa e attivare le relative automatizzazioni. Il dispositivo include 32 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB extra, per salvare in locale i video registrati dai sensori presenti in casa. Il nuovo AI Hub può connettersi ad oltre 100 dispositivi, supporta Matter Over Bridge e può sfruttare la connettività Wi-Fi Dual Band e Bluetooth.

Un’altra novità che va ad arricchire la gamma è SwitchBot AI Art Frame, una cornice intelligente che include un display E Ink Spectra 6 con possibilità di mostrare immagini, foto e anche contenuti generati dall’AI. Il prodotto è disponibile in tre taglie (7,3, 13,3 e 31,5 pollici) e ha un’autonomia che arriva a due anni, con anche la compatibilità con le cornici IKEA.

Da segnalare anche il debutto di Acemate Tennis Robot. Si tratta di un robot con AI integrata che può essere utilizzato per giocare a tennis, migliorando la tecnica e l’allenamento. Il modello si adatta a diversi di abilità, risultando ideale sia per i principianti che per i più esperti. Il robot ha un tempo di reazione di 0,15 secondi e può tracciare i movimenti con una precisione al centimetro. C’è anche un motore di lancio che permette di lanciare palline fino a 113 km/h.

SwitchBot ha svelato anche un altro prodotto: si tratta di SwitchBot AI Pet, un piccolo robot che può emulare un animale domestico, riuscendo a riconoscere i membri della famiglia, con la possibilità di esprimersi a gesti. Questo robot mostra una gamma di emozioni riconoscibili, come felicità, tristezza, solitudine, gelosia e persino fame, e fornisce la forma più immediata di scambio emotivo.

I nuovi prodotti di SwitchBot saranno disponibili nel corso del prossimo futuro, avviando un programma di trasformazione per l’azienda, sempre più orientata verso l’intelligenza artificiale come elemento per migliorare e rendere più efficienti i suoi servizi. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nelle prossime settimane.