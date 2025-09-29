A distanza di qualche mese dalla presentazione ufficiale, è finalmente disponibile all’acquisto in Italia SwitchBot Smart Video Doorbell, il campanello intelligente dotato di ampio display e visione notturna a colori. Scopriamo insieme tutti i dettagli, compreso il prezzo e le offerte di lancio proposte su Amazon e sul sito ufficiale.

SwitchBot Smart Video Doorbell arriva in Italia

Avevamo visto SwitchBot Smart Video Doorbell durante lo scorso CES 2025, ma è arrivato finalmente il momento dell’effettiva disponibilità nel nostro Paese. Il nuovo campanello smart è progettato per rendere l’ingresso in casa più sicuro, accessibile e connesso: è infatti dotato di un campanello con videocamera, di un monitor interno con ampio schermo e di una batteria a lunga durata.

Propone un display IPS da 4,3 pollici per semplificare la comunicazione con i visitatori, con visione notturna a colori; il sistema supporta l’interfono a tre vie tramite il monitor interno, l’app SwitchBot o i dispositivi Echo Show. Il campanello offre un sensore a risoluzione 2K e un angolo di visione grandangolare di 165°, che garantiscono un monitoraggio ancora più nitido e affidabile, e un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale, capace di identificare movimenti, persone, animali domestici e veicoli, con avvisi in tempo reale sull’applicazione.

La suoneria integrata arriva a 100 dB, e la funzione di risposta rapida consente alle famiglie di rispondere in modo immediato e chiaro. La batteria è da 5000 mAh e promette un’autonomia dai 6 ai 19 mesi con una singola ricarica (in base al tipo di utilizzo): questo anche grazie alla tecnologia a basso consumo energetico EcoPower di SwitchBot. Una volta esaurita la batteria, entra in gioco la porta USB Type-C. Chi desidera un’alimentazione non-stop può abbinare il campanello a un pannello solare.

Smart Video Doorbell include 4 GB di spazio di archiviazione interno, espandibili fino a 512 GB attraverso una microSD, senza abbonamenti mensili. Supporta il protocollo RTSP e l’integrazione con Home Assistant per lo streaming locale, senza la necessità di ricorrere a server di terze parti (favorendo dunque la privacy).

Grazie al sistema EdgeLink di SwitchBot, il campanello e il monitor rimangono connessi anche in caso di interruzione del Wi-Fi domestico, garantendo che le videochiamate con i visitatori non vengano mai interrotte. Inoltre, il dispositivo offre opzioni di installazione flessibili, tra cui il montaggio adesivo senza fori o viti, con grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno.

Il nuovo campanello smart di SwitchBot si può integrare con le altre soluzioni per la smart home del marchio, tra cui le Card NFC e Wallet Finder, e Safety Alarm. Può anche fungere da gateway Matter per i prodotti SwitchBot Lock, per la gestione degli ingressi anche fuori casa.

Prezzo e dove acquistare SwitchBot Smart Video Doorbell

SwitchBot Smart Video Doorbell è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e su Amazon.it al prezzo consigliato di 159,99 euro. Per le prime ore, è possibile approfittare di una promozione speciale di lancio che fa scendere il prezzo a 129,99 euro o 135,99 euro grazie ai coupon. Sul sito ufficiale è anche disponibile il bundle SwitchBot Lock Ultra Touch Doorbell Combo al prezzo di 270,59 euro invece di 329,99.