In occasione della Festa delle Offerte Prime, ECOVACS propone una delle sue promozioni più interessanti dell’anno: il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) scende a 439 euro, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo di listino di 899 euro. Un taglio di oltre 500 euro che rende questo robot aspirapolvere uno dei veri affari della campagna Amazon dedicata agli utenti Prime.

Un prezzo mai visto per ECOVACS DEBOOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black)

Il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 rappresenta la seconda generazione del modello che ha sostituito il vecchio T30, migliorandone sensibilmente le prestazioni senza rinunciare all’equilibrio tra potenza, intelligenza e design che ha reso celebre la linea ECOVACS.

Ciò che colpisce subito è la straordinaria compattezza, con uno spessore di soli 8.1 cm questo robot riesce a infilarsi sotto mobili, divani e letti, raggiungendo punti inaccessibili ai modelli più ingombranti; una caratteristica che lo rende ideale per chi vive con animali domestici, visto che i peli tendono a finire proprio negli angoli più difficili da pulire.

Sotto il design sottile però, si nasconde un concentrato di tecnologia, il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 è infatti in grado di raggiungere una potenza di aspirazione fino a 21.000 Pa, valore solitamente riservato ai modelli più costosi e voluminosi.

A ciò si aggiungono due tecnologie proprietarie che fanno la differenza nell’uso quotidiano:

  • TruEdge 2.0 che consente al robot di coprire il 100% della superficie del pavimento, arrivando fino a meno di 1 mm dai bordi così da eliminare anche la polvere più ostinata negli angoli
  • AIVI 3D OMNI-Approach, un sistema avanzato di riconoscimento visivo e mappatura tridimensionale che identifica in tempo reale ostacoli e oggetti, migliorando la precisione del percorso e l’efficienza complessiva

Con oltre 500 euro di sconto, il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) diventa un acquisto davvero allettante per chi cerca un robot aspirapolvere intelligente, potente e compatto, capace di offrire prestazioni da top di gamma a un prezzo da fascia media.

La promozione è valida solo in occasione della Festa delle Offerte Prime, quindi gli utenti interessati faranno bene a muoversi rapidamente.

Acquista ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) su Amazon

