Con la conclusione di IFA 2025, è tempo di fare un bilancio in casa ECOVACS: l’azienda si è aggiudicata numerosi riconoscimenti internazionali a Berlino, e in particolare l’innovativo DEEBOT X11 è stato insignito del prestigioso “Indoor Cleaning Technology Innovation Gold Award” nella lista “Global Product Technology Innovation Awards“.

ECOVACS DEEBOT X11 ottiene il Gold Award e diversi altri riconoscimenti a IFA

Durante la fiera berlinese, ECOVACS ha annunciato diverse novità, tra le quali ha senza dubbio spiccato DEEBOT X11 (già acquistabile su Amazon in promozione), il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di tecnologia PowerBoost per un’autonomia senza precedenti. La nuova tecnologia sfrutta infatti pure i cosiddetti “tempi morti”, come la pulizia di routine dei moci, che avviene a intervalli regolari, per ricaricare la batteria ed aumentare l’autonomia di utilizzo: nei circa 3 minuti richiesti per l’operazione, il robot può recuperare intorno al 6% di autonomia.

In più, la tecnologia OZMO ROLLER 2.0 aggiornata con TruEdge 3.0 migliora la precisione e la potenza di pulizia, con una copertura ancora più completa di bordi e angoli. La stazione OmniCyclone con tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty elimina la necessità di utilizzare materiali usa e getta, mentre AGENT YIKO, gestore domestico completamente autonomo, segna la prima grande integrazione nel settore di un assistente vocale con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Oltre al già citato premio, DEEBOT X11 si è anche aggiudicato il titolo “Best of IFA 2025” da testate giornalistiche internazionali come Tom’s Guide, Gizmodo, Yanko Design, Ubergizmo, Android Headlines, Phandroid, Android Guys e Gadgety, e ha ricevuto una serie di ulteriori riconoscimenti da media autorevoli, quali il “Reviewed Awards IFA 2025” di Reviewed, l'”IFA 2025 Award” di The Shortcut, l'”Editor’s Choice” di Techlicious e l'”IFA Innovation Award” di Hunker.

Solo nel 2024, ECOVACS ha investito circa 123 milioni di dollari in ricerca e sviluppo, con un aumento del 7,3% rispetto all’anno precedente, e alla fine del primo semestre 2025 deteneva un totale di 2.545 brevetti, di cui 713 brevetti di invenzione. L’espansione nell’intelligenza integrata è la prossima frontiera nella robotica di servizio, ed ECOVACS ha dichiarato di voler ampliare la sua presenza in nuovi scenari domestici, rafforzando la sua missione di “Robotica per tutti”.