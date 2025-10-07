Amazon cerca di coccolare gli abbonati Prime con delle iniziative che possano permettere loro di risparmiare qualcosa sull’acquisto dei prodotti più desiderati. Nelle giornate di oggi e domani si svolge la Festa delle Offerte Prime, uno degli eventi più attesi dell’anno dagli abbonati, e nella mischia si è buttata anche ECOVACS.

Il leader riconosciuto nel settore dei robot aspirapolvere prende parte all’evento con sconti (anche molto importanti) su alcuni dei dispositivi di punta presenti nel catalogo, inclusi i modelli di ultima generazione. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare un dispositivo smart che possa semplificare le pulizie della casa, permettendoci di guadagnare tempo da dedicare alle nostre attività preferite o a qualsiasi altra cosa. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli sui prodotti proposti dal brand, che saranno in offerta fino alle 23:59 di mercoledì 8 ottobre 2025, termine ultimo della Festa delle Offerte Prime.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

Il primo protagonista delle offerte targate ECOVACS è il modello di punta dell’azienda, ovvero DEEBOT X9 PRO OMNI, un robot aspirapolvere progettato per garantire una pulizia di tutti gli ambienti senza precedenti.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI combina l’innovativo sistema di lavaggio con mop a rullo OZMO Roller (lava a fondo anche i bordi delle stanze ed è autopulente) con il sistema di aspirazione BLAST (da 16,3 L/s, ad alto flusso d’aria, efficace su tappeti, polvere e detriti pesanti) e con il sistema anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0 (spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico).

Questo robot risulta anche molto intelligente, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di superficie e sporco, riducendo gli sprechi d’acqua ed evitando di bagnare (e rovinare) i tappeti. È consigliato per case grandi e/o con superfici miste.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI viene proposto a 799 euro per la Festa delle Offerte Prime, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino che è pari a 1.499 euro.

ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE

Passiamo ora a ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che non necessita di alcun sacchetto per la polvere ma, grazie alla tecnologia PureCyclone, sfrutta un serbatoio ciclonico in grado di raccogliere e compattare lo sporco raccolto, e grazie alla tecnologia PowerBooster è in grado di pulire ininterrottamente fino a 1.000 m² per ciclo di ricarica.

Le sue peculiarità non si limitano alla non necessità del sacchetto per la polvere: troviamo anche in questo caso il sistema di aspirazione BLAST (con potenza di aspirazione da 19.500 Pa), il sistema di lavaggio OZMO Roller 2.0 con tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, il rilevamento delle macchie tramite AI, il rilevamento (e attraversamento) degli ostacoli con tecnologia TruPass e il lavaggio a immersione in acqua calda (fino a 75°C o a temperatura controllata). È la soluzione perfetta per coloro che hanno case grandi, famiglie numerose, animali.

ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE viene proposto a 1.199 euro per la Festa delle Offerte Prime, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo di listino che è pari a 1.299 euro.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black)

Terzo protagonista delle offerte ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime è il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2, seconda generazione del modello che ha sostituito il “vecchio” T30, potenziandone le performance ma mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 ha la peculiarità di essere super compatto, con uno spessore di appena 8,1 cm che gli permette di districarsi e infilarsi anche negli spazi più angusti, sotto ai mobili ad esempio, risultando la scelta perfetta per coloro che hanno animali in casa (dato che i peli tendono a infilarsi letteralmente ovunque).

Al netto del design super sottile, questo robot ha dalla sua una potenza di aspirazione pari a quella di un modello decisamente più “corposo”, fino a 21.000 Pa, e integra le tecnologie TruEdge 2.0 (copre il 100% della superficie del pavimento, fino a meno di 1 mm dai bordi) e AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach (capacità di identificare ogni cosa e mapparne i contorni per migliorare la precisione).

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) viene proposto a 439 euro per la Festa delle Offerte Prime, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo di listino che è pari a 899 euro.

