La Festa delle Offerte Prime di Amazon è attiva dalla scorsa notte e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. L’edizione di quest’anno dell’iniziativa promozionale consente di approfittare di tantissimi sconti riguardanti la tecnologia e non solo, in modo simile a quanto avvenuto durante il Prime Day estivo: l’evento autunnale propone un grandissima quantità di offerte, e tra queste troviamo diverse occasioni riguardanti i prodotti Garmin, ideali in particolare per chi desidera uno smartwatch o uno sportwatch. Scopriamo insieme le migliori offerte Garmin di questa Festa delle Offerte Prime 2025.

⭐ Oggi è la Festa delle Offerte Prime 🔗
Offerta -24%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 1

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

949€ invece di 1249€
Amazon
Offerta -12%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 2

Apple iPad, con chip A16

Display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6

474€ invece di 539€
Amazon
Offerta -11%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 3

ASUS Vivobook S 14 OLED

16GB / 1TB, 14'' Glossy, Copilot PC, Intel Core™ Ultra 7 256V

799€ invece di 899€
Amazon
Offerta -33%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 4

Samsung Galaxy S25 Ultra

Snapdragon 8 Elite Gen2, 200mpx camera, 12/256 GB

869€ invece di 1299€
Amazon
Offerta -21%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 5

DREAME H15 Pro Heat

Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA

549€ invece di 699€
Amazon
Offerta -27%
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 6

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa BLAST, OZMO Roller

799€ invece di 1099€
Amazon

Gli sconti Garmin della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Amazon dedica una giornata (o più, negli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione 2025, anch’essa ricchissima di proposte.

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di offerte sui prodotti Garmin, soprattutto per quanto riguarda smartwatch e sportwatch.

È dunque arrivato il momento di scoprire insieme le proposte più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon che toccano i dispositivi Garmin, pensati soprattutto per chi ama l’attività fisica e all’aperto.

Offerte smartwatch e sportwatch Garmin

Altre offerte Garmin

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Offerte per categoria

Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 7

Notebook
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 8

Smartphone
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 9

IPhone e iPad
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 10

Smartwatch
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 11

Tablet
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 12

TV
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 13

Monitor
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 14

Cuffie
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 15

Dispositivi Amazon
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 16

SmartHome
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 17

Robot Aspirapolvere
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 18

SSD
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 19

Power Bank
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 20

Accessori pc
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 21

PS e Giochi
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 22

Xbox e Giochi
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 23

Mobilità Elettrica
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 24

Friggitrici ad aria
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 25

Yogurtiere e Gelatiere
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 26

Robot da cucina
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 27

Spazzolini Smart
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 28

Telecamere
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 29

Roomba
Offerte Prime
Anche Garmin invitata alla Festa delle Offerte Prime: le offerte su smartwatch e sportwatch 30

Cover
Offerte Prime

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

Potrebbe interessarti: