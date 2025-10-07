La Festa delle Offerte Prime di Amazon è attiva dalla scorsa notte e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. L’edizione di quest’anno dell’iniziativa promozionale consente di approfittare di tantissimi sconti riguardanti la tecnologia e non solo, in modo simile a quanto avvenuto durante il Prime Day estivo: l’evento autunnale propone un grandissima quantità di offerte, e tra queste troviamo diverse occasioni riguardanti i prodotti Garmin, ideali in particolare per chi desidera uno smartwatch o uno sportwatch. Scopriamo insieme le migliori offerte Garmin di questa Festa delle Offerte Prime 2025.
Gli sconti Garmin della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Amazon dedica una giornata (o più, negli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione 2025, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di offerte sui prodotti Garmin, soprattutto per quanto riguarda smartwatch e sportwatch.
È dunque arrivato il momento di scoprire insieme le proposte più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon che toccano i dispositivi Garmin, pensati soprattutto per chi ama l’attività fisica e all’aperto.
Offerte smartwatch e sportwatch Garmin
-
-24%
Garmin fēnix 7S Pro Solar Smartwatch Ricarica solare 42mm Torcia LED Touchscreen 12 +30 Sport GNSS multi-band SpO2 Mappe Musica Pay Autonomia 14 giorni (Silver & Graphite)
-
-8%
Garmin fēnix E, 47mm, Display AMOLED 1,3”, Touch e Pulsanti, 90+ App per lo Sport, Training Readiness, Mappe, RoundTrip Dinamico, Pay, Autonomia 16 giorni (Slate Gray & Black)
-
-38%
Garmin epix Pro (Gen 2) 42mm Smartwatch Display AMOLED 12 Touchscreen Torcia LED Cardio 5th Gen +30 Sport GNSS multi-band Mappe Autonomia 10 giorni (Silver & Whitestone)
-
-5%
Garmin [renewed Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3”, Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Autonomia 24 giorni Black & Charcoal, (Ricondizionato)
-
-20%
Garmin Instinct 3 Smartwatch 45mm Display AMOLED 12 Lunetta in metallo 10ATM GPS Multi-band Torcia LED 90+ App per lo Sport Pay Connect IQ Autonomia 18 giorni (Neo Tropic)
-
-5%
Garmin [renewed Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2”, Lunetta in metallo, GPS Multi-band, 10ATM, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Autonomia 18 giorni Black, (Ricondizionato)
-
-11%
Garmin Instinct E Smartwatch 40mm Display MIP GPS Cardio SpO2 +70 app per lo sport Training Readiness Activity Tracker 24/7 Notifiche Connect IQ Autonomia 14 giorni (Black & Charcoal)
-
-25%
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Smartwatch 45mm Ricarica solare Autonomia infinita Jumpmaster Visore notturno +30 app GPS Cardio SpO2 Pay Connect IQ (Black) (Ricondizionato)
-
-5%
Garmin [renewed Instinct E, Smartwatch 40mm Display MIP,GPS,Cardio,SpO2, 70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Autonomia 14 giorni Black & Charcoal Ricondizionato
-
-29%
Garmin Approach S12 (granite blue), Orologio Golf, GPS, 42.000 campi internazionali, Distanze colpi, green e ostacoli, Rilevamento statistiche personali
-
-11%
Garmin Forerunner 55 (Black) Smartwatch running con GPS Cardio Piani di allenamento inclusi VO2max Allenamenti personalizzati Connect IQ Taglia unica (Ricondizionato)
-
-30%
Garmin Approach S12 (black), Orologio Golf, GPS, 42.000 campi internazionali, Distanze colpi, green e ostacoli, Rilevamento statistiche personali
Altre offerte Garmin
-
-6%
-
-5%
-
-16%
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
