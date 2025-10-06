Tesla si prepara a svelare ufficialmente la sua “Model Y economica” il 7 ottobre, dopo settimane di avvistamenti e speculazioni. I recenti teaser pubblicati sull’account X ufficiale dell’azienda confermano l’imminente arrivo di questa versione più accessibile del SUV elettrico. L’ultimo video, rilasciato il 6 ottobre, mostra chiaramente i fari che caratterizzeranno il nuovo modello, confermando le anticipazioni emerse dalle foto spia.

Conferme ufficiose dai teaser Tesla

I video teaser pubblicati da Tesla nelle ultime ore non lasciano più spazio ai dubbi. Il primo, apparso il 5 ottobre, mostrava un cerchione in movimento, mentre il secondo ha rivelato il design definitivo dei fari anteriori. Questa conferma ufficiale arriva dopo che un prototipo completamente scoperto è stato avvistato sulle strade del Texas, indossando targhe di prova della Florida.

A tal proposito immagini catturate dall’ingegnere aerospaziale Ryan Mable e condivise sui social media hanno mostrato per la prima volta la possibile Model Y budget senza camuffamenti, rivelando le principali differenze estetiche rispetto alla versione Juniper attualmente in commercio.

I sacrifici: design semplificato per contenere i costi

La versione economica della Model Y presenta modifiche evidenti nel design esterno. L’elemento più evidente è l’assenza della striscia LED frontale che caratterizza la Model Y Juniper e il Cybertruck. Al suo posto, Tesla ha optato per due fari laterali più tradizionali, mantenendo però le luci diurne sottili del recente refresh.

Anche al posteriore le modifiche sono significative: la barra luminosa rossa a tutta larghezza è stata eliminata, sostituita da una linea nera orizzontale. Il portellone posteriore presenta inoltre un leggero overbite, sporgendo leggermente oltre la fascia plastica sopra la targa – un dettaglio che potrebbe ricordare ai proprietari Tesla i problemi di assemblaggio del passato.

Secondo le informazioni estratte dal firmware Tesla dal noto hacker GreenTheOnly, la Model Y economica farà numerosi sacrifici per raggiungere un prezzo più competitivo:

Tetto in vetro : sostituito con un rivestimento in fibra di vetro

: sostituito con un rivestimento in fibra di vetro Illuminazione ambientale : sistema molto più semplificato

: sistema molto più semplificato Schermo posteriore : completamente rimosso

: completamente rimosso Specchietti elettrici : niente più ripiegamento automatico

: niente più ripiegamento automatico Luci di cortesia : eliminate le puddle lamps

: eliminate le puddle lamps Cerchi : da 19 pollici si passa a cerchi da 18 pollici

: da 19 pollici si passa a cerchi da 18 pollici Configurazioni motore speciali : probabilmente con potenza ridotta

: probabilmente con potenza ridotta Controlli sedili e sospensioni: versioni downgrade

La nuova Model Y dovrebbe essere disponibile sia in versione trazione posteriore che integrale. Questa mossa ricorda la Model 3 stripped-down già venduta in Messico, che presenta interni in tessuto, sedili non riscaldati e meno altoparlanti.

Prezzo e posizionamento di mercato

Nonostante Tesla non abbia ancora rivelato il prezzo ufficiale, le voci di corridoio suggeriscono un prezzo di partenza di 39.999 dollari – ben lontano dalla promessa iniziale di un’auto elettrica da 25.000 dollari. Attualmente, la Model Y Standard Range RWD più economica parte da 44.900 dollari. Come da ultime comunicazioni Tesla pare che al momento questo modello sia destinato esclusivamente al mercato USA ma non è detto che le cose possano cambiare nel giro di qualche mese, riteniamo infatti molto probabile una sua prossima disponibilità anche in Europa e in Italia. Per fare una speculazione: essendo attualmente il prezzo di Model Y US uguale a quello Italiano, al netto della variazione della valuta, potremmo aspettarci anche da noi un prezzo per la Tesla Model Y economica pari a 39.999 euro. Forse ancora troppo alto? È anche vero che tra incentivi e possibili sconti potrebbe essere la prima Tesla ad essere disponibile (prima o poi chiaramente) sotto la soglia psicologica dei 30.000 euro.

Il lancio di questa versione “budget” arriva in un momento strategico per Tesla, che ha appena registrato vendite record nel terzo trimestre prima della scadenza dei crediti fiscali federali. Con Elon Musk che ha avvertito di alcuni “trimestri difficili” in arrivo, questa Model Y più accessibile potrebbe aiutare l’azienda a mantenere i volumi di vendita mentre lavora verso il futuro delle auto autonome e dei robot umanoidi.