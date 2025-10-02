Nelle scorse ore ASUS ha introdotto una novità importante che riguarda il proprio catalogo di notebook e che, di sicuro, farà piacere agli utenti e più in generale agli amanti del brand taiwanese.

Dal 1° ottobre 2025 infatti, tutti i nuovi notebook acquistati (a partire da) avranno una garanzia costruttore estesa a 3 anni. Un passo non da poco che colloca il marchio taiwanese come primo produttore del settore a estendere in modo uniforme la copertura su tutta la propria gamma, sia consumer sia gaming.

L’iniziativa riguarda linee molto popolari come Zenbook, Vivobook, ProArt, ma anche i notebook dedicati al gaming come ROG e ASUS TUF. La garanzia è valida per i prodotti acquistati presso rivenditori autorizzati o tramite ASUS eShop, con registrazione obbligatoria nell’area personale MyASUS.

ASUS lancia un chiaro segnale al mercato e ai competitor

La mossa di ASUS ha un peso che va oltre il singolo beneficio per gli acquirenti. Nel settore dei notebook, infatti, la garanzia standard dei produttori è generalmente limitata a 2 anni in Europa (in linea con la garanzia legale) e spesso solo a 1 anno nei mercati extra-UE. Con questo annuncio, ASUS diventa il primo grande marchio a portare la soglia a 3 anni, introducendo un parametro nuovo per l’intero settore.

Secondo l’azienda, l’estensione riflette la fiducia nella durabilità e affidabilità dei propri prodotti, ma rappresenta anche una risposta diretta alle aspettative degli utenti, sempre più attenti alla longevità dei dispositivi.

La garanzia commerciale di 3 anni copre il notebook nella sua interezza, con alcune eccezioni:

i componenti consumabili, come la batteria, restano coperti per 2 anni

l’estensione si applica solo ai modelli fabbricati a partire dal 1° gennaio 2024

Per beneficiare del servizio inoltre, è necessario registrare il prodotto tramite MyASUS, dove comparirà la data di scadenza aggiornata dopo la verifica dei team ASUS.

È importante sottolineare che la garanzia ha validità internazionale, con alcune limitazioni specifiche indicate nella carta di garanzia. Questo significa che gli utenti che viaggiano o si trasferiscono all’estero potranno contare sulla stessa copertura anche fuori dall’Italia.

Un vantaggio concreto per utenti consumer e professionali

L’estensione della garanzia non è soltanto un messaggio di marketing. Per diverse tipologie di utenti può rappresentare un vantaggio concreto:

Studenti e famiglie: l’acquisto di un portatile è spesso un investimento pluriennale. Sapere di poter contare su 3 anni di copertura riduce i rischi legati a malfunzionamenti imprevisti.

Professionisti e creativi: nelle linee ProArt e Zenbook, destinate a chi lavora con applicazioni grafiche e di produttività avanzata, la garanzia più lunga aggiunge un livello di sicurezza sul capitale investito.

Giocatori: i notebook ROG e TUF Gaming vengono spinti al limite in termini di prestazioni e dissipazione termica. Una copertura prolungata offre un’ulteriore tutela a chi chiede il massimo dal proprio hardware.

L’iniziativa si inserisce anche nel dibattito sulla sostenibilità tecnologica. Estendere la garanzia significa incentivare cicli di vita più lunghi per i dispositivi, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e contribuendo indirettamente a limitare i rifiuti elettronici.

Sebbene non si tratti di una misura direttamente legata all’impatto del design sulla sostenibilità, è un segnale che va nella direzione di una maggiore responsabilità dei produttori, chiamati sempre più spesso a garantire non solo performance ma anche durabilità.

Come detto sopra, a oggi ASUS è l’unica ad aver percorso questa strada, non sappiamo se altri brand decideranno di seguire l’esempio, ma non escludiamo che la mossa del produttore possa avere un effetto domino, coinvolgendo altri produttori a netto vantaggio dell’utenza finale. Vista la notorietà del brand, lo sforzo di ASUS potrebbe però “forzare” le attuali politiche di garanzia e divenire un nuovo standard di riferimento per tutto il settore notebook.