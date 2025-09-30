Dopo aver spezzato la maledizione con il decimo volo di Starship, concluso con successo alla fine di agosto, SpaceX è già pronta a tornare in scena con un nuovo capitolo della sua campagna di test. L’undicesimo volo di Starship è infatti in programma per lunedì 13 ottobre 2025, con una finestra di lancio che si aprirà alle 18:15 ora locale (le 01:15 italiane del 14 ottobre), e come sempre potrà essere seguito in diretta sul sito ufficiale dell’azienda e sull’account X di SpaceX.

Un appuntamento particolarmente atteso, non solo perché rappresenta il proseguimento naturale dei progressi dimostrati con la Ship 37 e il Booster 16 lo scorso agosto, ma anche perché prevede una serie di manovre inedite che serviranno a raccogliere dati fondamentali per la prossima generazione di veicoli, quella Block 3, ormai alle porte.

Gli obbiettivi dell’undicesimo volo di test di Starship

Per il nuovo test di Starship, SpaceX utilizzerà un booster già collaudato in precedenza, lo stesso protagonista dell’ottavo volo di Starship, ma con una novità importante: i suoi 24 motori Raptor, tutti già testati in volo, saranno chiamati a supportare una sequenza di rientro radicalmente diversa da quelle viste finora.

Il booster Super Heavy infatti accenderà inizialmente 13 motori nella fase di discesa, per poi passare a una configurazione intermedia con cinque motori, in grado di offrire maggiore ridondanza rispetto agli spegnimenti improvvisi verificatisi in passato; nella fase finale entreranno in azione i tre motori centrali, con l’obbiettivo di effettuare un vero e proprio volo stazionario sopra il Golfo del Messico, prima di spegnersi e concludere l’ammaraggio controllato.

Un’evoluzione non da poco rispetto agli schemi precedenti, si tratta infatti della configurazione pensata per i Super Heavy V3, che dovranno garantire affidabilità e flessibilità anche in condizioni non ottimali.

La Ship protagonista dell’undicesimo volo di Starship avrà invece un compito non meno impegnativo, oltre al decollo e al rientro atmosferico dovrà rilasciare otto simulatori Starlink, identici nelle dimensioni ai satelliti di nuova generazione ma progettati per distruggersi al rientro. Un test che riprende quanto già visto nel decimo volo, quando SpaceX era riuscita per la prima volta a validare il sistema di movimentazione del carico.

Altro punto chiave sarà la riaccensione di un motore Raptor nello spazio, una manovra già tentata con successo ma ancora non del tutto consolidata; questa capacità, lo ricordiamo, è fondamentale per missioni di lunga durata, come i futuri viaggi verso la Luna nell’ambito del programma Artemis e, più avanti, verso Marte.

Una delle prove più interessanti riguarderà il rientro della Starship, per l’occasione SpaceX ha rimosso deliberatamente alcune piastrelle dallo scuso termico, in zone critiche dove il rivestimento non ha strati ablativi di riserva; l’obbiettivo è quello di sottoporre la struttura a condizioni limite, per raccogliere dati utili a rafforzare la protezione termica nei futuri prototipi.

Non è tutto, la fase finale del rientro includerà una manovra dinamica di inclinazione, che simulerà il percorso previsto per i ritorni diretti a Starbase; prima dell’ammaraggio nell’Oceano Indiano, la Ship testerà anche gli algoritmi di guida subsonica, altro tassello cruciale in vista di recuperi sempre più controllati.

Il decimo volo aveva segnato la chiusura del capitolo Block 2, dimostrando per la prima volta il completamento dell’intero profilo di missione e aprendo la strada a un’evoluzione del progetto. Con l’undicesimo volo di Starship, SpaceX punta a raccogliere gli ultimi dati necessari per mettere alla prova i miglioramenti strutturali e aerodinamici della futura Block 3, attesa per la fine dell’anno con un nuovo Super Heavy e una Ship rivista in ogni aspetto.

Ogni test avvicina SpaceX al suo obbiettivo dichiarato, ovvero creare un sistema di trasporto spaziale riutilizzabile su larga scala, capace di rivoluzionare non solo il settore satellitare ma anche l’esplorazione lunare e marziana.

Non ci resta quindi che attendere ancora un paio di settimane, il webcast dell’undicesimo volo ufficiale di Starship sarà trasmesso in diretta circa 30 minuti prima del decollo sul sito di SpaceX, sull’app X TV e sull’account social dell’azienda.