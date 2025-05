SpaceX ora può lanciare Starship e Super Heavy da Starbase molto più spesso di quanto poteva fare fino a ieri, giorno in cui l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dell’aviazione (FAA: Federal Aviation Administration) ha pubblicato una nuova valutazione ambientale che permette all’azienda spaziale di Elon Musk di aumentarne la frequenza: da 5 a 25 lanci all’anno.

“Dopo aver esaminato e analizzato la presente valutazione ambientale, compresi tutti i dati e le informazioni disponibili sulle condizioni esistenti e sugli impatti potenziali, la FAA ha stabilito che la modifica della licenza di operatore del veicolo di SpaceX che supporta l’aumento della frequenza di lancio e di atterraggio del veicolo di lancio Starship/Super Heavy, non avrebbe un impatto significativo sulla qualità dell’ambiente umano ai sensi della NEPA (la legge sulla politica ambientale statunitense, ndr)” si legge nel relativo documento della Federal Aviation Administration.

La FAA spiana la strada a SpaceX per i test di Starship

La FAA ha dato quindi il via libera per un massimo di 25 lanci e 50 atterraggi all’anno da Starbase (25 della grande astronave Starship e altrettanti dell’enorme razzo Super Heavy). Rispetto al precedente tetto massimo di 5 lanci all’anno è un passo in avanti significativo che permette a SpaceX di poter accelerare notevolmente sullo sviluppo dei relativi sistemi di lancio e astronavi che permetteranno, secondo l’ambizioso progetto di Musk, di trasportare su Marte degli astronauti, fra le altre cose.

Non è tuttavia detto che SpaceX riuscirà in tempi brevi ad aumentare effettivamente le operazioni di lancio, considerando le diverse e frequenti difficoltà tecniche e di sviluppo del programma Starship. Ma è di certo una buona notizia per Musk, che ha spesso criticato le eccessive lungaggini burocratiche cui SpaceX e le altre sue aziende devono fare costantemente i conti.

L’autorizzazione concessa dalla FAA arriva a poche ore di distanza dal lancio in orbita di altri 28 satelliti di Starlink e dall’approvazione della proposta di creare una nuova città di SpaceX nel sud del Texas, luogo già quasi interamente occupato dalle strutture dell’azienda e sede in cui si trova la base di lancio di SpaceX, da cui parte anche Starship.