Ring, marchio noto a livello globale per aver reinventato il concetto stesso di videocitofono intelligente, segna un nuovo e importante punto di svolta nel proprio percorso evolutivo, annunciando l’arrivo della funzione Descrizioni Video, una novità basata sull’intelligenza artificiale generativa che promette di cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con gli avvisi di sicurezza provenienti dai propri dispositivi domestici.

Un salto di qualità che non si limita a un semplice upgrade tecnologico, ma che rientra in un progetto più ampio e ambizioso: trasferire parte della sorveglianza quotidiana all’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di alleggerire il carico cognitivo dell’utente e garantire una risposta più efficace alle situazioni potenzialmente critiche.

Cosa sono e come funzionano le nuove Descrizioni Video di Ring

Come suggerisce il nome, le Descrizioni Video offrono una sintesi testuale dettagliata e contestualizzata delle attività rilevate dalle videocamere e dai videocitofoni Ring; in concreto ciò significa che l’utente potrà ricevere notifiche con frasi tipo Una persona sta salendo le scale con un cane nero, oppure Due persone stanno scrutando un’auto bianca nel vialetto. Indicazioni puntuali, generate in tempo reale, che consentono di distinguere a colpo d’occhio tra un’attività quotidiana innocua e un evento potenzialmente allarmante.

La funzione si basa su un sistema IA progettato per concentrarsi solo sul soggetto principale che ha generato il movimento, evitando così il rischio di avvisi ridondanti o confusi; le notifiche sono state volutamente pensate per essere concise ma significative, con un linguaggio semplice e immediatamente comprensibile, perfetto per essere consultato rapidamente su smartphone.

Le Descrizioni Video sono già disponibili in versione Beta per gli abbonati al piano Ring Home Premium negli Stati Uniti e in Canada, con supporto inizialmente limitato alla lingua inglese; Ring ha confermato che la funzione è compatibile con l’intera gamma di videocamere e videocitofoni attualmente sul mercato, sia per i nuovi clienti sia per chi già utilizza dispositivi Ring.

Per attivarla è sufficiente accedere all’app Ring, dove la funzione sarà visibile tra le opzioni disponibili, a patto ovviamente di avere un abbonamento attivo al piano Premium.

Le Descrizioni Video rappresentano solo il primo pilastro di una serie di funzionalità IA di nuova generazione che Ring intende implementare a breve, tra queste troviamo:

avvisi aggregati intelligenti, in grado di unificare più eventi correlati in un’unica notifica coerente e meno dispersiva

avvisi di anomalia personalizzati, che sfruttano l’apprendimento automatico per capire la routine della casa e notificare solo ciò che si discosta in modo rilevante dal comportamento abituale

In altre parole, Ring non si limita più a rilevare il movimento, ma inizia a interpretarlo, sviluppando nel tempo una vera e propria coscienza domestica artificiale in grado di distinguere tra il cane che gioca in giardino e l’auto sospetta parcheggiata troppo a lungo nel vialetto.

L’azienda ha descritto questo nuovo ciclo di innovazione come un ritorno ai primi giorni del brand, quando l’obbiettivo era quello di reinventare l’interazione tra le persone e la sicurezza delle loro abitazioni; ma oggi la tecnologia disponibile, in particolare quella legata all’intelligenza artificiale generativa, consente di ripensare l’intero ecosistema partendo da basi completamente nuove.

Al momento non sono state fornite date ufficiali per il lancio delle Descrizioni Video nel nostro Paese, ma considerando la compatibilità hardware e la natura software della funzione è verosimile aspettarsi una distribuzione globale nei prossimi mesi, con localizzazione progressiva anche per le altre lingue, italiano compreso.