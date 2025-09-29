Mancano ancora alcuni giorni alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma alcuni marchi sono già partiti con le prime offerte. Dopo le proposte Dreame, quest’oggi restiamo in argomento pulizia della casa e smart home e ci concentriamo sugli sconti messi a disposizione da Roborock: andiamo a scoprire insieme le occasioni già attive su Amazon e sul sito, che riguardano in particolare robot e scope aspirapolvere e lavapavimenti.

Le offerte Roborock sono già disponibili, anche per i non abbonati Amazon Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si terrà il 7 e l’8 ottobre 2025, ma alcuni marchi hanno deciso di anticipare le proposte. Tra questi Roborock, che propone sin da oggi sconti fino a 700 euro su un’ampia gamma di dispositivi tra robot aspirapolvere, prodotti wet&dry e aspirapolvere wireless.

Le promozioni sono valide fino all’8 ottobre 2025, e sono attive fin da subito sia su Amazon sia sull’eshop Roborock. Contrariamente a quanto avverrà con le proposte esclusive della Festa delle Offerte Prime, gli sconti sono accessibili anche dai non abbonati Amazon Prime.

Roborock Saros 10R

La prima proposta riguarda Roborock Saros 10R, robot aspirapolvere e lavapavimenti con doppi moci rotanti, intelligenza artificiale e sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0. Combina la tecnologia 3D ToF a doppia luce a una telecamera RGB potenziata dall’AI, per una mappatura 3D dell’ambiente e un rilevamento avanzato degli ostacoli, grazie anche alla tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance con un laser verticale che amplia il campo visivo. Completano il quadro l’efficace sistema anti-groviglio con spazzola principale DuoDivide e laterale FlexiArm Riser, e il telaio AdaptiLift che permette di superare soglie fino a 4 centimetri.

Roborock Saros 10R viene proposto in offerta a 1049,99 euro invece di 1499,99 fino all’8 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Roborock QV35A Set

In offerta anche Roborock QV35A Set, che offre una soluzione all-in-one che include dock multifunzionale per la gestione di svuotamento, lavaggio, asciugatura e ricarica automatica. Il robot offre un’aspirazione da 8000 Pa, la tecnologia Reactive Tech per evitare gli ostacoli e i doppi mop rotanti sollevabili che emulano la pulizia manuale. Non manca il controllo tramite app.

Roborock QV35A Set è disponibile in offerta a 379,99 euro invece di 599,99 fino all’8 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Roborock Q7 L5+ Set

Roborock Q7 L5+ Set propone il sistema di svuotamento automatico RockDock Plus, che gestisce fino a 7 settimane di autonomia con il sacchetto E12, una potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, e un design anti-groviglio con spazzola integrata e pettine JawScrapers. Il sistema di lavaggio ad alta intensità, con tre livelli regolabili e mop staccabile, è studiato per adattarsi a ogni esigenza. A disposizione pure la navigazione PreciSense LiDAR per una mappatura precisa, e la possibilità di controllo tramite app.

Roborock Q7 L5+ Set viene proposto in sconto a 219,99 euro invece di 399,99 euro fino all’8 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Roborock F25 LT

Le offerte toccano anche Roborock F25 LT, scopa wet&dry con una potente aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Propone un design FlatReach 2.0 che permette al corpo di appiattirsi a 180°, così da raggiungere le superfici sotto i mobili bassi fino 12,5 cm di altezza, mantenendo la piena potenza. Offre inoltre una autopulizia e asciugatura ad alta temperatura, puntando molto sul rapporto qualità-prezzo.

Roborock F25 LT è disponibile in offerta a 284,99 euro invece di 349,99 euro fino all’8 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Altre offerte Roborock

Le promozioni Roborock valide fino all’8 ottobre includono anche Roborock Qrevo Curv S5X Set a 649,99 euro invece di 999,99 (anche sul sito ufficiale), Roborock Q7 M5 Set a 179,99 euro invece di 249,99, e Roborock F25 GT a 217 euro invece di 299 (anche sul sito ufficiale).