Zepp Health continua a migliorare il suo smartwatch rugged di punta, con il firmware 2.4.2.1, in distribuzione da poche ore su Amazfit T-Rex 3 Pro, arrivano alcune novità che puntano soprattutto agli sportivi più esigenti, senza dimenticare piccoli affinamenti all’esperienza d’uso quotidiana e la correzione di bug noti.

Amazfit T-Rex 3 Pro si aggiorna, ecco tutte le novità

La novità principale dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Zepp Health per Amazfit T-Rex 3 Pro riguarda l’integrazione con TrainingPeaks e Intervals.icu, due delle piattaforme più utilizzate da atleti e coach per la gestione dei piani di allenamento.

Grazie all’update, ora è possibile sincronizzare i programmi di corsa, ciclismo e nuoto direttamente con l’app Zepp Health e trasferirli sull’orologio senza passaggi intermedi; una volta caricati, i piani diventano accessibili e seguibili in tempo reale durante l’attività, senza la necessità di portare con sé lo smartphone.

Un cambiamento che semplifica la vita a chi è abituato a strutturare le proprie sessioni con precisione e che, fino ad oggi, doveva ricorrere a soluzioni alternative o a inserimenti manuali. Non è escluso che, in futuro, la funzione possa estendersi anche al T-Rex 3 standard o ad altri modelli del marchio.

Zepp Health ha modificato anche il modo in cui terminano gli allenamenti, da ora sarà necessario mettere in pausa una sessione prima di poterla chiudere; un passaggio che a prima vista potrebbe sembrare superfluo, ma che ha una logica precisa: ridurre il rischio di interruzioni accidentali, ad esempio se si preme un pulsante involontariamente mentre si corre sotto la pioggia o con i guanti. Una scelta che porta il T-Rex 3 Pro più vicino al comportamento di altri orologi sportivi concorrenti.

Oltre alle novità visibili, l’aggiornamento interviene anche su alcuni problemi noti, tra questi viene citato un bug che poteva causare la creazione di direzioni inverse nella pianificazione offline dei percorsi. Non mancano poi le solite ottimizzazioni generiche al sistema, pensate per migliorare la stabilità complessiva del software, anche se il changelog non fornisce ulteriori dettagli.

Chi ha provato il T-Rex 3 Pro sa bene che si tratta della versione più curata della serie Amazfit, con caratteristiche hardware che lo distinguono dalla variante standard: cassa in titanio, vetro zaffiro, nuova opzione da 44 mm per i polsi più piccoli, oltre a funzioni come il punteggio BioCharge, la torcia LED, la navigazione con mappe e l’altoparlante integrato.

Con il nuovo aggiornamento, il T-Rex 3 Pro fa un ulteriore passo in avanti, diventando più adatto a chi si allena con piani strutturati e dimostrando che Zepp Health non ha intenzione di fermarsi; il software, seppur ancora un po’ scarno rispetto a smartwatch ibridi come Apple Watch o i Galaxy Watch, cresce costantemente e punta a rafforzare la vocazione sportiva del dispositivo.