Zepp Health introduce un corposo aggiornamento con il nuovo firmware per Amazfit Helio Strap, la fascia dedicata al monitoraggio del recupero e della prontezza atletica, parte di un trend più ampio del settore verso questo tipo di dispositivi.

Un aspetto che rende Helio Strap particolarmente interessante rispetto a molti concorrenti del segmento è l’assenza di un modello in abbonamento. Molti prodotti simili offrono funzioni base gratuitamente, ma vincolano l’accesso alle metriche più avanzate a un pagamento ricorrente. Helio Strap, invece, mette a disposizione i suoi strumenti principali senza costi extra, affidandosi proprio agli aggiornamenti firmware per crescere e migliorare nel tempo.

È proprio con questo aggiornamento che l’azienda introduce una modalità pensata per chi gioca a tennis, affina gli algoritmi di BioCharge e della frequenza cardiaca e corregge alcuni bug che penalizzavano l’esperienza quotidiana.

Zepp Health strizza l’occhio ai tennisti

La novità più evidente del firmware 3.3.6.1 è l’arrivo del profilo allenamento dedicato al tennis. Fino a oggi gli utenti potevano registrare l’attività attraverso modalità generiche, ma con l’aggiornamento diventa possibile tracciare in modo più preciso partite e sessioni di pratica.

I dati raccolti dalla fascia vengono sincronizzati con l’app Zepp Health, che ora integra un grafico delle zone cardiache all’interno della sezione allenamento.

Questa nuova interfaccia rende più semplice interpretare l’intensità degli sforzi durante un match o un allenamento tecnico. Pertanto, l’aggiunta amplia ulteriormente il ventaglio di sport monitorabili, pur mantenendo l’Helio Strap focalizzato su recupero e readiness, aspetti che lo differenziano da smartwatch tradizionali.

Per gli appassionati di tennis, si tratta di un aggiornamento importante in quanto il tracciamento specifico consente non solo di monitorare le calorie bruciate o la frequenza cardiaca, ma anche di comprendere meglio i picchi di sforzo e i momenti di recupero tra uno scambio e l’altro.

Arrivano attesi bug fix alle calorie doppie e ai passi fantasma

Uno dei problemi più segnalati dagli utenti riguardava il conteggio errato delle calorie. Alcuni avevano riscontrato doppie registrazioni durante la sincronizzazione dei dati con servizi terzi, che portavano a valori gonfiati e poco affidabili. Con la nuova versione, Zepp Health annuncia la risoluzione definitiva del bug.

Altro difetto corretto è quello dei cosiddetti “phantom steps”, ovvero i passi fantasma registrati durante attività non basate sul movimento, come il nuoto o il ciclismo.

Questo errore falsava i totali giornalieri e poteva ridurre la precisione delle metriche di recupero.

BioCharge più affidabile e nuovo modello di rilevamento della frequenza cardiaca

Tra le funzioni distintive di Helio Strap c’è BioCharge, l’indice che misura il livello di recupero dell’organismo. Sin dal lancio ha attirato l’interesse degli sportivi, ma non sono mancate le critiche per alcune anomalie.

In particolare, diversi utenti lamentavano un abbassamento troppo rapido durante la notte o valori insolitamente bassi al risveglio, indipendentemente dalla qualità del sonno.

Con il firmware 3.3.6.1, Zepp Health ha rivisto l’algoritmo per renderlo più aderente alla fisiologia reale. BioCharge ora tiene meglio conto dei cicli di recupero e restituisce punteggi più stabili, evitando crolli ingiustificati. Questo rende la metrica più affidabile per pianificare gli allenamenti e ridurre il rischio di sovraccarico.

Alcuni utenti avevano segnalato discrepanze nelle rilevazioni notturne, spesso più basse o più alte rispetto ad altri dispositivi indossati contemporaneamente.

Ebbene, Zepp Health ha risposto a questo problema introducendo un nuovo modello di calcolo per la frequenza cardiaca, con l’obiettivo di correggere le imprecisioni durante il sonno.

La maggiore accuratezza non solo migliora le statistiche legate al recupero, ma ha ricadute anche sulla stima del consumo calorico e sull’efficacia di BioCharge stesso, che si basa anche sui dati cardiaci.

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Nonostante le tante novità, il pacchetto di aggiornamento pesa appena 3,64 MB. Per installarlo è necessario avere la versione 9.13.0 (o successiva) dell’app Zepp Health, da cui è possibile avviare il download e l’installazione sulla fascia.

Zepp Health segnala inoltre la presenza di altre ottimizzazioni non specificate, che potrebbero riguardare la stabilità generale del sistema e la compatibilità con nuovi dispositivi.

Per scaricare e installare l’aggiornamento dovrete prima munirvi dell’app dedicata disponibile a questo link sull’App Store.

Dal lancio, Zepp Health ha già rilasciato diversi update che hanno progressivamente arricchito il dispositivo e risolto bug emersi nell’uso quotidiano.

L’aggiornamento 3.3.6.1 conferma la strategia di Zepp Health di valorizzare Helio Strap attraverso migliorie continue che ne aumentano la precisione e l’affidabilità.