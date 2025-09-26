MOVA, brand sempre più presente nel panorama delle soluzioni domestiche hi-tech, ha annunciato oggi l’arrivo in Italia del nuovissimo MOVA M50 Ultra, un aspirapolvere wet & dry che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la pulizia della casa.

Non si tratta di un semplice aggiornamento rispetto ad altri modelli, ma di un vero e proprio salto generazionale che unisce potenza, intelligenza artificiale e un’ergonomia studiata nei minimi dettagli; il protagonista assoluto è il manico pieghevole ed estensibile, un’innovazione che da sola basterebbe a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia domestica.

MOVA M50 Ultra alza l’asticella della pulizia smart domestica

Il nuovo manico robotico Flex Master Pro, premiato da Frost & Sullivan per il design innovativo, si allunga da 120 a 131 cm e si piega fino a 180°, consentendo di effettuare le pulizie senza chinarsi o compiere sforzi innaturali. La tecnologia Bionic Wrist Joint replica i movimenti del polso umano, seguendo l’utente con naturalezza e rendendo più semplice arrivare sotto divani, letti e mobili bassi; per chi soffre di mal di schiena o semplicemente desidera un’esperienza più confortevole, questa caratteristica può davvero fare la differenza.

Ma l’ergonomia è solo una parte del quadro, la funzione EdgeCoverage AI infatti estende automaticamente un piccolo braccio robotico quando il dispositivo si avvicina a pareti, battiscopa o spigoli difficili; in meno di 0,2 secondi l’aspirapolvere riesce a coprire il 100% degli angoli, garantendo risultati uniformi e privi di residui. Un dettaglio che fa la differenza soprattutto nelle abitazioni moderne, dove le superfici continue e i rivestimenti chiari mettono impietosamente in evidenza ogni granello di polvere o alone d’acqua.

Un altro punto di forza è il sistema Smart Gliding Power, che calibra la spinta in base alla superficie e al movimento dell’utente, riducendo il peso percepito a soli 610 grammi; ciò significa che, anche dopo una sessione di 30 o 40 minuti, la fatica rimane minima. Il serbatoio da 100 ml con pompa indipendente miscela automaticamente acqua e detergente, con un’autonomia che può arrivare fino a 60 giorni senza ricariche manuali, un vantaggio concreto per chi non ama rifornire di continuo il proprio dispositivo.

Previous Next Fullscreen

Non mancano accorgimenti per la manutenzione, il sistema di separazione solido-liquido evita intasamenti e cattivi odori, mentre la pulizia automatica del rullo prevede un lavaggio con acqua a 100 °C e un’asciugatura ad aria calda a 90 °C in soli cinque minuti; c’è perfino una modalità notturna silenziosa, utile quando si desidera igienizzare il dispositivo senza disturbare.

Per quel che concerne le prestazioni pure, MOVA M50 Ultra offre un’aspirazione di 22.000 Pa, con una testina capace di ruotare di 90° e di aprirsi orizzontalmente fino a 180° per infilarsi nei punti più difficili. L’autonomia arriva a 40 minuti, più che sufficienti per pulire appartamenti di medie e grandi dimensioni in un’unica sessione. Tutte le funzioni possono essere gestite dall’app MOVA, che consente di controllare lo stato di ricarica, personalizzare le modalità di lavaggio e ricevere notifiche in tempo reale grazie a LED e messaggi vocali integrati.

Con un mix di design ergonomico, potenza aspirante, automazione intelligente e manutenzione minima, MOVA M50 Ultra si propone come il nuovo riferimento per chi desidera pavimenti sempre impeccabili senza dover sacrificare tempo ed energie; in un mercato in cui i robot aspirapolvere hanno fatto passi da gigante ma spesso non garantiscono la stessa precisione di una pulizia manuale, questo modello rappresenta una via di mezzo ideale, l’efficacia della gestione diretta unita a un comfort mai visto prima.

Gli utenti possono quindi puntare su un dispositivo che non solo pulisce in profondità, ma rende l’intera esperienza più intelligente, più rapida e decisamente meno faticosa. MOVA M50 Ultra è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale MOVA, su Amazon e nei principali negozi fisici; il prezzo di listino è fissato a 599 euro, ma fino al 9 ottobre è attiva una promozione di lancio che permette di portarlo a casa con una spesa di 499 euro. L’azienda offre inoltre tre anni di garanzia, un dettaglio che conferma la fiducia nella robustezza del prodotto e rassicura chi cerca un dispositivo destinato a durare nel tempo.