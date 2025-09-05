James Dyson ha presentato a Berlino le ultime novità Dyson, pensate per risolvere i problemi di tutti i giorni. Il fondatore dell’azienda ha mostrato diversi nuovi e innovativi prodotti per la casa, tra cui l’aspirapolvere più sottile al mondo, Dyson PencilVac, il riprogettato aspirapolvere senza fili Dyson V8 Cyclone, Dyson V16 Piston Animal, il lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene, la nuova generazione di robot Dyson Spot+Scrub AI, il purificatore compatto Dyson HushJet, i ventilatori Dyson Cool CF1 e Hot+Cool HF1, l’asciugacapelli Dyson Supersonic r e il multi-styler Dyson Airwrap Coanda 2x.

Andiamo a scoprire tutto.

Le tante novità Dyson presentate a Berlino

Sir James Dyson è arrivato al Dyson Demo Store di Berlino ed è salito sul palco col nuovo Dyson PencilVac, solo uno dei tanti prodotti presentati in queste ore. “Negli anni abbiamo reinventato il formato dei prodotti grazie a design, tecnologia e ricerca all’avanguardia“, ha dichiarato. “Lo sviluppo di nuovi motori, sistemi di riscaldamento, tecnologie di separazione e aerodinamica ci ha permesso di cambiare radicalmente il formato mantenendo prestazioni elevate. Abbiamo inventato l’aspirapolvere ciclonico senza perdita di aspirazione, il motore ad alta velocità, il format dell’aspirapolvere senza filo, la navigazione con visione robotica, il ventilatore senza pale, l’asciugamani Airblade e l’asciugacapelli digitale ultrarapido Supersonic. Oggi presentiamo nuovi format tecnologici insieme a prodotti Dyson riprogettati“.

Dyson PencilVac

Partiamo proprio da Dyson PencilVac, il nuovo aspirapolvere ultrasottile e maneggevole con un diametro di soli 38 mm. Annunciato qualche mese fa, è pensato per scivolare facilmente sui pavimenti e pulisce in tutte le direzioni, anche lateralmente e sotto i mobili bassi.

PencilVac è alimentato dal nuovo motore Dyson HyperDymium 140k, dal diametro simile a quello di una moneta da 2 euro. Offre un’aspirazione costante senza cali di potenza, luce verde laser su due lati e connettività app, il tutto in un design ultra-sottile. Separa polvere e detriti dal flusso d’aria e li compatta, così il contenitore può raccogliere fino a cinque volte più sporco rispetto alla sua capacità di 0,08 L. Grazie alla spazzola Fluffycones con quattro coni, può rimuovere senza problemi capelli e fili.

Il riprogettato Dyson V8 Cyclone

Dyson V8 Cyclone costituisce la nuova generazione dell’aspirapolvere senza filo Dyson V8. Mette a disposizione il 30% in più di potenza di aspirazione (150 AW) e un’autonomia aumentata del 50%, per un massimo di 60 minuti di pulizia potente e senza cali (con batteria intercambiabile).

Propone un nuovo pulsante di accensione (senza grilletto) e tre modalità di pulizia (Eco, Medium e Boost), e dal 2026 sarà disponibile una docking station autosvuotante. Gli attuali possessori del V8 potranno continuare a utilizzare i loro accessori, mentre i nuovi clienti avranno a disposizione una vasta gamma di strumenti compatibili.

Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal è alimentato dal motore HyperDymium di nuova generazione da 900 W, che garantisce 315 AW di aspirazione costante per affrontare anche la polvere e lo sporco più difficili. Propone la nuova spazzola All Floor Cones Sense, che regola autonomamente la potenza e la velocità del rullo in base al tipo di pavimento, mentre le spazzole coniche anti-groviglio brevettate espellono anche i capelli più lunghi direttamente nel contenitore.

Il contenitore CleanCompaktor può trattenere fino a 30 giorni di polvere compressa, e, come per il rinnovato V8, dal 2026 potrà essere affiancato dalla nuova docking station autosvuotante. La spazzola Submarine 2.0 aggiornata integra un rullo in microfibra ad alta densità e un sistema di idratazione di precisione per raccogliere detriti e rimuovere macchie e liquidi senza spargere sporco, e grazie al design Remote Release, si può passare dalla spazzola a secco a quella a umido senza nemmeno doversi chinare.

Dyson Clean+Wash Hygiene

Dyson Clean+Wash Hygiene è un nuovo lavapavimenti leggero pensato per la pulizia di sporco secco e liquido. È stato progettato per eliminare i problemi legati ai filtri poco igienici dei tradizionali lavapavimenti, portando l’igiene a un nuovo livello.

A differenza dei modelli tradizionali, che si basano su filtri soggetti a intasamento e proliferazione batterica (con conseguenti cattivi odori), questo modello isola completamente lo sporco e l’acqua sporca all’interno della spazzola di pulizia. Inoltre, assicura che solo acqua pulita venga a contatto con i pavimenti. Propone un nuovo rullo in microfibra ultra-assorbente, con una densità di 84.000 microfibre per cm² e setole in nylon integrate. Con un peso di soli 3,7 kg e un design sottile, può passare facilmente sotto i mobili e lungo i bordi.

Dyson Spot+Scrub AI

Dyson Spot+Scrub AI costituisce la nuova generazione di robot aspirapolvere, progettata per la pulizia di sporco secco e liquido. Offre un rilevamento delle macchie con intelligenza artificiale, con comportamento di pulizia adattivo: questo grazie a una fotocamera potenziata dall’IA, all’illuminazione a LED verde e all’avanzato sistema di navigazione avanzato.

Può riconoscere quasi 200 tipi di oggetti e sfruttare un sistema avanzato di rilevamento delle macchie che utilizza un’elaborazione delle immagini “prima e dopo” per verificare l’effettiva rimozione dello sporco. Con un rullo autopulente e un sistema di idratazione a 12 punti, insieme a una docking station ciclonica senza sacco per lo svuotamento, Spot+Scrub AI mantiene un’igiene ottimale e un’aspirazione potente. Grazie all’app MyDyson è possibile monitorare le mappe di pulizia e richiedere interventi mirati.

Dyson HushJet Purifier Compact

Cambiamo tipologia di “pulizia” con Dyson HushJet Purifier Compact, purificatore compatto, ad alto flusso e ultra-silenzioso. Mette a disposizione il nuovo ugello HushJet e rappresenta l’evoluzione della tecnologia Air Multiplier, con un modo innovativo di silenziare il flusso d’aria in uscita.

Il nuovo prodotto rimane a 44 dB alla massima potenza, e in modalità notturna scende fino a 24 dB, offrendo allo stesso tempo quasi il doppio della potenza rispetto ad altri purificatori compatti. Grazie alle sue caratteristiche, risulta l’ideale per ambienti dedicati alla concentrazione e camere da letto.

Dyson Cool CF1 e Hot+Cool HF1

Dyson Cool CF1 è l’evoluzione del celebre ventilatore senza pale: ora è più efficiente e connesso all’app MyDyson. Dispone di una nuova modalità notturna, di uno schermo LCD, di comandi intuitivi integrati e di un motore brushless per un raffreddamento più efficiente e nuove impostazioni di oscillazione.

C’è anche Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat, il termoventilatore senza pale più veloce, silenzioso e potente mai realizzato dall’azienda. Riscalda gli ambienti più rapidamente con un livello di rumore inferiore del 25% rispetto ai modelli precedenti. Offre un sensore di temperatura integrato per ottimizzare l’efficienza energetica e il comfort, modalità Sleep e compatibilità con l’app MyDyson.

Asciugacapelli e multi-styler Dyson Supersonic r e Airwrap Coanda 2x

Le tante novità della casa britannica includono Dyson Supersonic r, nuovo asciugacapelli pensato per risultare più leggero, più compatto e al contempo più potente dei modelli precedenti. Offre un un sistema di riscaldamento a flusso laminare, accessori intelligenti con sensori RFID che adattano flusso d’aria e temperatura, e il motore Dyson Hyperdymium di ultima generazione.

Si raffredda istantaneamente, permettendo colpi d’aria fredda immediati per fissare la piega più a lungo, e ha un design ergonomico e compatto (il diametro è di 38 mm). Vuole essere lo strumento definitivo per chi desidera uno styling preciso e ad alte prestazioni a casa.

Dyson Airwrap Coanda 2x è un multi-styler e asciugacapelli 6-in-1 che promette infinite possibilità di styling (asciugare, arricciare, ondulare, lisciare, disciplinare e volumizzare, senza danni da calore). Integra il nuovo motore Dyson Hyperdymium 2, che genera il doppio della pressione d’aria per avvolgere facilmente i capelli, asciugandoli rapidamente e permettendo look lisci e setosi.

Questa dunque la nuova generazione di tecnologie di casa Dyson, mostrate e presentate direttamente da James Dyson durante l’evento di Berlino. Quale delle novità ritenete la più interessante? Fateci sapere la vostra.