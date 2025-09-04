Dreame presenta a IFA 2025 la sua nuova famiglia di aspirapolvere senza fili: si tratta dei modelli V30 e V20 Pro, che alzano ulteriormente l’asticella per quanto riguarda caratteristiche e innovazioni. Scopriamoli insieme, dando anche un’occhiata ai prezzi e alle date di uscita per il nostro Paese.

Dreame lancia a IFA V30 e V20 Pro, due nuovi aspirapolvere senza fili

Dreame ha svelato quest’oggi V30 e V20 Pro, nuovi aspirapolvere senza filo progettati per un’esperienza di pulizia senza interruzioni, che non tralasci gli angoli “complicati” e i grovigli.

“Siamo orgogliosi di continuare ad affermarci come leader nell’innovazione in Europa e nel mondo con ogni nuovo prodotto e categoria che copriamo“, ha dichiarato Sean Chen, Managing Director di Dreame Western Europe. “Oggi, a IFA, abbiamo segnato una tappa fondamentale all’interno di questo percorso. Il nostro impegno è ulteriormente rafforzato dal lancio dei nuovi modelli di aspirapolvere senza fili, il V30 e il V20 Pro, che rappresentano una chiara dichiarazione delle nostre intenzioni e della nostra visione per il futuro“.

Entrambi i nuovi modelli sono progettati per stabilire nuovi standard, e offrono le caratteristiche più avanzate della loro categoria. Il modello V30 arriva a una potenza di aspirazione di 330 AW, mentre il V20 Pro offre 210 AW, con un’autonomia fino a 90 minuti per tutti e due; questo risultato viene raggiunto grazie alle batterie da 8 x 3200 mAh, che permettono di raggiungere un’area di pulizia massima di 270 m² per il V30 e di 250 m² per il V20 Pro con una singola ricarica.

Una delle caratteristiche più intriganti è il braccio robotico GapFree AI, progettato per affrontare bordi e angoli (notoriamente le sfide più difficili). Il braccio è dotato di sensori a infrarossi intelligenti e si abbassa automaticamente al rilevamento di pareti e mobili, eliminando gli spazi scoperti: guida polvere, detriti e peli di animali direttamente nel percorso di aspirazione, senza spargerli o lasciare residui.

Entrambi i modelli sono dotati di doppio raschietto TangleCut: a bordo è presente una spazzola a rullo morbido aggiornata che sostituisce i tradizionali pettini anti-groviglio con due raschietti motorizzati, capaci di tagliare i capelli durante l’aspirazione. Nessun problema nemmeno per i punti più insidiosi da raggiungere, come gli spazi sotto letti e divani: il tubo si può adattare facilmente con 4 livelli di lunghezza, e si può piegare e allungare per arrivare ai punti più profondi.

Grazie alle funzioni Smart Dirt Detection e Suction Control, la tecnologia CelesTect può rilevare la polvere nascosta, regolare automaticamente la potenza di aspirazione sfruttando il chip integrato e visualizzare i risultati in tempo reale sullo schermo LED. I due Dreame sono dotati di un sistema di filtrazione a cinque strati e di un filtro HEPA di classe H14, e possono catturare anche le polveri più sottili e le particelle microscopiche (tra cui pollini e peli), con un’efficienza del 99,99%. Il contenitore della polvere, il filtro e il rullo possono essere facilmente rimossi per il lavaggio, e anche la batteria risulta sostituibile in un attimo.

Dreame V30 e V20 Pro sono dotati di due spazzole principali intercambiabili: il V30 aggiunge la spazzola per tappeti a pelo lungo OmniX 2.0, con rilevamento automatico del tipo di pavimento, illuminazione CelesTect a 140° e pettini anti-groviglio, mentre il V20 Pro include la spazzola multi-superficie con illuminazione, che si adatta anche a tappeti e pavimenti duri grazie all’illuminazione CelesTect e ai pettini anti-groviglio.

Prezzi e uscita di Dreame V20 Pro e V30

Dreame V30 e V20 Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire dal 25 settembre 2025 sul sito ufficiale, su Amazon e presso altri rivenditori selezionati, con offerte di lancio valide fino all’8 ottobre 2025.

Dreame V30 viene proposto in Italia a un prezzo consigliato di 599 euro, con uno sconto esclusivo di 50 euro per le prime due settimane, mentre Dreame V20 Pro arriva al prezzo consigliato di 429 euro, con uno sconto di 40 euro durante il periodo di lancio.

