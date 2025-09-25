Prime Video si prepara a debuttare sul parquet NBA: da sabato 25 ottobre, la piattaforma streaming di Amazon inizierà ufficialmente la trasmissione delle partite NBA in Italia, grazie all’accordo globale siglato lo scorso anno con la National Basketball Association.

Il contratto, della durata di ben 11 stagioni, promette una copertura completa e multilingue dell’intera stagione regolare e dei playoff.

A guidare il racconto della stagione NBA su Prime Video sarà un team di telecronisti di primo livello, con volti noti dello sport americani in Italia. Il trio principale sarà composto da Alessandro Mamoli, nome noto agli appassionati e per anni volto di riferimento dell’NBA su Sky Sport insieme a Flavio Tranquillo, Mario Castelli è uno dei narratori più seguiti nel panorama italiano e Matteo Gandini, da anni esperto di sport americani e voce in questi anni su DAZN del basket italiano e dell’NFL.

Accanto a loro ci saranno due voci tecniche d’eccezione ovvero Tommaso Marino, ex playmaker professionista che ha già debuttato proprio su Sky Sport, e Andrea Trinchieri, uno degli allenatori italiani più rispettati a livello europeo, con una carriera che lo ha visto trionfare in Italia, Germania e Grecia.

Una sorpresa assoluta è la presenza, in veste di commentatore selezionato per alcune partite, di Massimo Ambrosini. L’ex capitano del Milan e attuale volto di Prime Video per la Champions League, porterà una prospettiva trasversale, da grande appassionato del gioco.

Una delle novità più apprezzate dell’offerta Prime Video riguarda la possibilità di scegliere la lingua del commento.

Oltre al team italiano, ogni partita potrà essere seguita anche con il commento in inglese originale che includerà trasmissioni curate da vere e proprie icone e leggende NBA.

Tra i nomi annunciati ci sono infatti Blake Griffin, Steve Nash, Dirk Nowitzki e Dwyane Wade.

Questo doppio binario permetterà a ogni utente di personalizzare al massimo la propria esperienza, alternando i due approcci e le lingue.

Inoltre, l’interfaccia di Prime Video renderà semplice e immediato il cambio di lingua, proprio come avviene per film e serie TV.

Le partite di debutto

Il calendario dell’esordio NBA su Prime Video è di primo livello; il debutto assoluto è previsto per la notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre con due partite in diretta, rematch degli scorsi Playoff NBA in cui a trionfare furono Knicks e Timberwolves a scapito delle due franchigie più iconiche della lega.

New York Knicks vs Boston Celtics alle 1:30;

alle 1:30; Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers alle 4:00.

La programmazione proseguirà domenica 26 ottobre con una sfida in prima serata perfetta per il pubblico europeo:

San Antonio Spurs vs Brooklyn Nets alle 19:00.

Prime Video non ha ancora reso pubblico il calendario completo delle partite trasmesse in stagione, ma è lecito aspettarsi almeno 2-3 appuntamenti settimanali tra regular season, All-Star Weekend, Play-In e Playoff, con un’ulteriore intensificazione durante la post-season.

Per seguire le partite NBA su Prime Video non sarà necessario alcun pacchetto sportivo aggiuntivo ma basterà essere abbonati al servizio Amazon Prime, che già include film, serie TV, spedizioni rapide e musica.

Per i nuovi utenti, è disponibile la classica prova gratuita di 30 giorni.

Dal punto di vista tecnico, Prime Video garantirà trasmissioni in alta definizione, compatibilità con Smart TV, Chromecast, Fire Stick, tablet, smartphone e browser web.

Questa partnership apre, di fatto, una nuova era per la visione e il racconto dell’NBA in Italia globalmente: a raccontarla, ci sarà una squadra mista di cronisti, ex atleti e leggende internazionali. La palla a due è fissata per il 25 ottobre.